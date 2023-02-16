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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Белгородская область вошла в число лидеров по использованию платформы «Сферум»

16 февраля 2023, 14:48
Фото: 1MI
К системе подключили почти все школы региона. Цифровой продукт разработан Минпросвещения и Минцифры в рамках нацпроекта «Образование», рассказали в правительстве Белгородской области.

В Белгородской области к «Сферуму» уже подключили больше 660 школ, в системе зарегистрированы 17 тысяч учителей и больше 163 тысяч учеников.

Платформа обеспечивает видео-конференц-связь, включает мессенджер и соцсеть школы, различные чаты для учёбы и общения. В программе можно проводить видеоуроки, смотреть трансляции и обмениваться файлами. Ядром «Сферума» является ГИС «Моя школа», то есть это полностью отечественная разработка.

Напомним, в декабре 2022 года родители белгородских школьников жаловались на систему «Моя школа», на которую детей заставляют переходить из «Виртуальной школы». Тогда большинство белгородцев смущало, что для входа в систему нужна регистрация на Госуслугах.

А в октябре, когда 11 районов Белгородской области ушли на дистанционное обучение, рухнула «Виртуальная школа». Сначала она зависала, а потом и вовсе отключилась.

«Нервы сдали»: белгородские родители недовольны переходом на систему «Моя школа»
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#Ася Дугнист#Касается каждого#Школа#Дистанционка#Моя школа#Белгородская область#Нацпроект образование
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