Белгородская область вошла в число лидеров по использованию платформы «Сферум»

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Белгородской области к «Сферуму» уже подключили больше 660 школ, в системе зарегистрированы 17 тысяч учителей и больше 163 тысяч учеников.
Платформа обеспечивает видео-конференц-связь, включает мессенджер и соцсеть школы, различные чаты для учёбы и общения. В программе можно проводить видеоуроки, смотреть трансляции и обмениваться файлами. Ядром «Сферума» является ГИС «Моя школа», то есть это полностью отечественная разработка.
Напомним, в декабре 2022 года родители белгородских школьников жаловались на систему «Моя школа», на которую детей заставляют переходить из «Виртуальной школы». Тогда большинство белгородцев смущало, что для входа в систему нужна регистрация на Госуслугах.
А в октябре, когда 11 районов Белгородской области ушли на дистанционное обучение, рухнула «Виртуальная школа». Сначала она зависала, а потом и вовсе отключилась.