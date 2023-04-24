Стало известно, какие школьники не будут писать ОГЭ в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как рассказал Андрей Милёхин, всего в Белгородской области насчитывают 16 360 выпускников 9-х классов. Писать итоговые экзамены в 2023 году они будут по-разному:
Решение принято правительством Белгородской области, а особый порядок аттестации для приграничных регионов в начале апреля утвердил президент Владимир Путин. Цель — обеспечить безопасность детей. Тем не менее, некоторые местные преподаватели решение это пытаются оспорить. По словам замгубернатора, это — недопустимо.
Тех, кого почему-то вдруг приглашают в школу для написания экзамена, просьба немедленно информировать министерство образования. Контрольная работа может быть задана в случаях спорных ситуаций, но мы тоже просим в таком случае информировать нас.
Андрей Милёхин
Как добавил губернатор Вячеслав Гладков, в случае нарушений принятых правительством правил можно также писать заявление в прокуратуру.
Полный перечень школ, где не будут сдавать ОГЭ, можно узнать здесь.