Стало известно, какие школьники не будут писать ОГЭ в Белгородской области

Решение принято правительством Белгородской области, а особый порядок аттестации для приграничных регионов в начале апреля утвердил президент Владимир Путин. Цель — обеспечить безопасность детей. Тем не менее, некоторые местные преподаватели решение это пытаются оспорить. По словам замгубернатора, это — недопустимо.