Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Изображение материала

Стало известно, какие школьники не будут писать ОГЭ в Белгородской области

24 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI

Большая часть выпускников 9 классов не будет писать ОГЭ в Белгородской области

Об особенностях сдачи ОГЭ выпускниками 9 классов в Белгородской области рассказал замгубернатора Андрей Милёхин. По его словам, большая часть школьников контрольные писать не будет.
Сюжет
Школы

Как рассказал Андрей Милёхин, всего в Белгородской области насчитывают 16 360 выпускников 9-х классов. Писать итоговые экзамены в 2023 году они будут по-разному:

  1. 9768 выпускников из 284 школ, где ввели дистанционный режим, ОГЭ сдавать не будут. Отметки в аттестат им посчитают, исходя из среднего балла оценок в четвертях.
  2. Для 6592 выпускников из школ без дистанта ОГЭ всё же проведут. Здесь всё — как обычно: два обязательных экзамена, математика и русский, и два по выбору.
Фото: правительство Белгородской области

Решение принято правительством Белгородской области, а особый порядок аттестации для приграничных регионов в начале апреля утвердил президент Владимир Путин. Цель — обеспечить безопасность детей. Тем не менее, некоторые местные преподаватели решение это пытаются оспорить. По словам замгубернатора, это — недопустимо.

Тех, кого почему-то вдруг приглашают в школу для написания экзамена, просьба немедленно информировать министерство образования. Контрольная работа может быть задана в случаях спорных ситуаций, но мы тоже просим в таком случае информировать нас.
Андрей Милёхин

Как добавил губернатор Вячеслав Гладков, в случае нарушений принятых правительством правил можно также писать заявление в прокуратуру.

Полный перечень школ, где не будут сдавать ОГЭ, можно узнать здесь.

Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков опроверг слухи о проведении ОГЭ под другим названием в очном форматеОсобый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ для белгородских выпускников могут утвердить в мартеБелгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме
#Артем Черненко#Школы#Огэ#Экзамен#Дистанционка#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин
Подпишитесь
Стало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 09:02
Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН
Сегодня, 09:49
В новый сезон с производительным трактором
Сегодня, 09:47
В Белгородской области 34 ребёнка погибло от внешних причин в 2022 году
Сегодня, 07:56
В «Почте России» опровергли информацию о закрытии отделений в Белгородской области
Сегодня, 09:34
Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия
Сегодня, 08:49