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Эксперты назвали среднюю стоимость частного дома в Белгородской области

20 апреля 2023, 08:45
Фото: 1MI

В Белгородской области частные дома подорожали на 3,1% за год

В среднем покупка частного дома в регионе обойдётся в 5,5 млн рублей, следует из данных, опубликованных федеральным порталом «Мир квартир».

За год частные дома в Белгородской области подорожали на 3,1%. В первом квартале текущего года их стоимость выросла на 1,7%. Обойдётся покупка дома в регионе в 5,5 млн рублей.

Частные дома в первом квартале выросли в цене в 75 регионах России, ещё в девяти цены немного снизились. Если считать за год, то выросла стоимость в 73 регионах, а снизилась — в 11.

За год частные дома подешевели в Брянской и Орловской областях — на 7,3% и 5,6% соответственно. В соседних Курской и Воронежской областях цены выросли на и 10,3% и 12%. В Тамбовской области годовой прирост составил 6,2%, в Липецкой — 7,1%.

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