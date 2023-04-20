Эксперты назвали среднюю стоимость частного дома в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
За год частные дома в Белгородской области подорожали на 3,1%. В первом квартале текущего года их стоимость выросла на 1,7%. Обойдётся покупка дома в регионе в 5,5 млн рублей.
Частные дома в первом квартале выросли в цене в 75 регионах России, ещё в девяти цены немного снизились. Если считать за год, то выросла стоимость в 73 регионах, а снизилась — в 11.
За год частные дома подешевели в Брянской и Орловской областях — на 7,3% и 5,6% соответственно. В соседних Курской и Воронежской областях цены выросли на и 10,3% и 12%. В Тамбовской области годовой прирост составил 6,2%, в Липецкой — 7,1%.