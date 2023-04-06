Квадратный метр на «вторичке» в Белгороде за год подешевел на 3%

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Белгороде средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 95,2 тыс. рублей. По итогам первого квартала текущего года цена снизилась на 0,2%. Снижение, помимо Белгорода, наблюдалось также в Москве (–2,5%), Калининграде (–2,2%), Санкт-Петербурге (–1,7%), Севастополе (–1%), Новосибирске (–0,7%).
За год стоимость квадратного метра в областном центре уменьшилась на 3%.
По данным портала, квартиру на «вторичке» в Белгороде можно купить в среднем за 5,5 млн рублей. Цена с начала текущего года выросла на 4,2%. Вместе с тем за год стоимость квартиры на «вторичке» стала ниже на 1,8%.
Напомним, что в новостройках Белгорода квартиры за год подешевели на 3,3%. По итогам первого квартала стоимость «квадрата» составила 113,6 тыс. рублей, а средняя цена квартиры — 6,5 млн рублей.