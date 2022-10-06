С июля квадратный метр в новостройках Белгорода подешевел на 33 тысячи рублей

В Строителе стоимость увеличилась до 82 786 рублей. Хотя ещё в конце прошлого года она составляла 76 056 рублей. А в Губкине «квадрат» жилья во вторичке в сентябре оценили в 61 666 рублей, хотя ещё в декабре 2021 год цена была 51 961 рубль за квадратный метр.