С июля квадратный метр в новостройках Белгорода подешевел на 33 тысячи рублей

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, средняя стоимость «квадрата» жилья во вторичке в Белгороде в декабре 2021 года составляла 98 979 рублей. С января по май цены превышали 100 тысяч рублей, а с июня стоимость упала до 98 717 рублей. Незначительное снижение произошло и в сентябре — до 98 484 рублей.
Что касается стоимости «квадрата» в новостройке в Белгороде, в сентябре текущего года она составляет 85 181 рубль. Хотя ещё в декабре 2021 года цена доходила до 113 284 рублей. Пик зарегистрировали в июле. Тогда цена за один квадратный метр в новостройке доходила до 118 358 рублей.
В Старом Осколе средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке в конце прошлого года составляла 69 416 рублей. Пик пришёлся на май — 76 562 рубля, а затем произошло небольшое снижение. Но в сентябре жильё вновь подорожало, и стоимость одного «квадрата» достигла 76 635 рублей.
Финансовые качели произошли в Старом Осколе и на рынке первичного жилья. В декабре 2021 года стоимость квадратного метра в новостройке составляла 69 872 рубля, в мае — 90 000 рублей, а в августе — 89 008 рублей.
Что касается остальных крупных городов Белгородской области, в Шебекино стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке с декабря прошлого года по сентябрь текущего возросла — с 53 409 рублей до 65 210 рублей соответственно.
В Строителе стоимость увеличилась до 82 786 рублей. Хотя ещё в конце прошлого года она составляла 76 056 рублей. А в Губкине «квадрат» жилья во вторичке в сентябре оценили в 61 666 рублей, хотя ещё в декабре 2021 год цена была 51 961 рубль за квадратный метр.