За год квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,3%

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В первом квартале 2023 года стоимость квадратного метра в новостройке Белгорода составила 113,6 тыс. рублей. По этому показателю город оказался на 27-м месте рейтинга. С января «квадрат» подорожал на 0,7%, а за год — на 2,6%.
Квартира на первичном рынке города в среднем стоит 6,5 млн рублей. Прирост стоимости за квартал составил 2,9%. Однако за год квартиры в новостройках немного скинули в цене — 3,3%.
Воронеж оказался на 44-м месте. В городе новая квартира обойдётся дешевле — 4,8 млн рублей. За первый квартал этого года цена упала на 8,6%, а за год — на 7,9%. Квадратный метр такого жилья в городе стоит почти 95 тыс. рублей. За первые три месяца он подешевел на 1,1%, а за год подорожал на 6,5%.
В Курске один квадратный метр новой квартиры стоит почти 86 тыс. рублей. За квартал он потерял в стоимости 1,3%, а за год подорожал на 2,9%. Квартира в областном центре в среднем стоит 4,4 млн рублей. За первые месяцы года она подешевела на 3,3%, а за год — на 2,1%. Это 50-е место.
В Липецке, который оказался на 52-й строчке, квадратный метр в новостройке стоит почти так же, как в Курске. Но за три месяца он подорожал на 1,7%, а за год — на 9,4%. Квартира обойдётся в среднем в 5 млн. За квартал цена упала на 2,1%, но за год поднялась на 7,3%.
Как ранее заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, чтобы накопить на квартиру в новостройке, получая среднюю зарплату, россиянину придётся не есть и не пить восемь лет. Ещё в 2019 году достаточно было шесть лет соблюдения такой диеты.