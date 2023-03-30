За год квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,3%

В Липецке, который оказался на 52-й строчке, квадратный метр в новостройке стоит почти так же, как в Курске. Но за три месяца он подорожал на 1,7%, а за год — на 9,4%. Квартира обойдётся в среднем в 5 млн. За квартал цена упала на 2,1%, но за год поднялась на 7,3%.