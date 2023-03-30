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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

За год квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,3%

30 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
Вместе с тем за первый квартал текущего года цена выросла на 2,9%. Средняя стоимость квартиры в новостройке в областном центре составляет 6,5 млн рублей, следует из рейтинга портала «Мир квартир».

В первом квартале 2023 года стоимость квадратного метра в новостройке Белгорода составила 113,6 тыс. рублей. По этому показателю город оказался на 27-м месте рейтинга. С января «квадрат» подорожал на 0,7%, а за год — на 2,6%.

Квартира на первичном рынке города в среднем стоит 6,5 млн рублей. Прирост стоимости за квартал составил 2,9%. Однако за год квартиры в новостройках немного скинули в цене — 3,3%.

Воронеж оказался на 44-м месте. В городе новая квартира обойдётся дешевле — 4,8 млн рублей. За первый квартал этого года цена упала на 8,6%, а за год — на 7,9%. Квадратный метр такого жилья в городе стоит почти 95 тыс. рублей. За первые три месяца он подешевел на 1,1%, а за год подорожал на 6,5%.

В Курске один квадратный метр новой квартиры стоит почти 86 тыс. рублей. За квартал он потерял в стоимости 1,3%, а за год подорожал на 2,9%. Квартира в областном центре в среднем стоит 4,4 млн рублей. За первые месяцы года она подешевела на 3,3%, а за год — на 2,1%. Это 50-е место.

В Липецке, который оказался на 52-й строчке, квадратный метр в новостройке стоит почти так же, как в Курске. Но за три месяца он подорожал на 1,7%, а за год — на 9,4%. Квартира обойдётся в среднем в 5 млн. За квартал цена упала на 2,1%, но за год поднялась на 7,3%.

Как ранее заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, чтобы накопить на квартиру в новостройке, получая среднюю зарплату, россиянину придётся не есть и не пить восемь лет. Ещё в 2019 году достаточно было шесть лет соблюдения такой диеты.

Россиянину придётся восемь лет не есть и не пить, чтобы накопить на квартиру
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