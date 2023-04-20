БелГУ ведёт подготовку российских авторов научных публикаций в современных условиях

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:12
Инициированный объединением научных журналов «Научный результат» НИУ «БелГУ» образовательный проект по подготовке авторов научных публикаций включает две программы. Первая — «Развитие компетенций авторов по подготовке научных статей в современных условиях» — стартовала в конце октября 2022 года, вторая — «Видимость результатов научных исследований: качество публикации и её продвижение» — в марте 2023 года. Их содержание затрагивает все самые актуальные темы научной коммуникации: от современной структуры статьи, её дизайна и продвижения до вопросов этики научной коммуникации.
Руководитель программ — главный редактор журнала «Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики» (ВАК, Scopus) Ольга Дехнич отметила, что курсы оказались очень востребованными: менее чем за полгода повышение квалификации прошли 269 человек из всех субъектов Российской Федерации.
В настоящее время научная коммуникация невозможна без представления о существующих видах статей, владения инструментарием визуализации данных, способов продвижения научного результата в академической среде. Автор должен мастерски владеть этими компетенциями, чтобы быть заметным среди своих коллег в своей предметной области. Это способствует формированию бренда учёного, увеличению цитируемости его работ, созданию коллабораций, ассоциации именно этого научного деятеля с местом его аффилиации.
Ольга Витальевна.
Руководитель программы подчеркнула, что некоторые вузы направляли на обучение целые группы исследователей. Так, от Брянского государственного университета обучились 19 молодых учёных, а для 34 слушателей Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск) представители объединения научных журналов «Научный результат» Белгородского госуниверситета организовали обучение с учётом часового пояса Якутии.
Разработанные программы являются уникальным продуктом ДПО в рамках Программы развития НИУ «БелГУ» по линии программы «Приоритет-2030» и отражают возросшие компетенции университета в области публикационной активности. Об этом свидетельствует тот резонанс, который получили программы среди учёных, преподавателей, редакторов.
и. о. проректора по реализации программ стратегического развития Андрей Пересыпкин.
Инициативная группа объединения «Научный результат» в составе главных редакторов журналов «Научный результат. Социология и управление» ВАК Инны Шаповаловой, «Научный результат. Педагогика и психология образования» Елены Ерошенковой, «Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики» Ольги Дехнич планирует и дальше развивать деятельность в этом направлении. В октябре 2023 года будет запущена новая программа ДПО, а этим летом планируется организовать на площадке Белгородского госуниверситета научно-исследовательский лагерь для молодых учёных.