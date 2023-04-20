БелГУ ведёт подготовку российских авторов научных публикаций в современных условиях

Инициированный объединением научных журналов «Научный результат» НИУ «БелГУ» образовательный проект по подготовке авторов научных публикаций включает две программы. Первая — «Развитие компетенций авторов по подготовке научных статей в современных условиях» — стартовала в конце октября 2022 года, вторая — «Видимость результатов научных исследований: качество публикации и её продвижение» — в марте 2023 года. Их содержание затрагивает все самые актуальные темы научной коммуникации: от современной структуры статьи, её дизайна и продвижения до вопросов этики научной коммуникации.