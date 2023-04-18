В НИУ «БелГУ» назначили новых проректоров

Также известно, что исполнять обязанности проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса будет Дмитрий Крупкин. В начале апреля сообщалось, что бывший и. о. проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса Николай Голубоцких покинул должность. В вузе он проработал 11 лет. Голубоцких написал заявление по собственному желанию.