В НИУ «БелГУ» назначили новых проректоров

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
17 апреля стало известно о новых назначениях в НИУ «БелГУ». И.о. проректора по образовательной деятельности стал Алексей Черницов. До этого Черницов возглавлял Институт экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. В «БелГУ» Алексей Черницов сменил уволившегося по собственному желанию Александра Маматова.
Также известно, что исполнять обязанности проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса будет Дмитрий Крупкин. В начале апреля сообщалось, что бывший и. о. проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса Николай Голубоцких покинул должность. В вузе он проработал 11 лет. Голубоцких написал заявление по собственному желанию.
Напомним, что нового исполняющего обязанности ректора Евгению Карловскую представили в университете 22 марта. На этой должности она заменила Олега Полухина, который руководил учебным заведением с 2012 года.