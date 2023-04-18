Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Изображение материала

В НИУ «БелГУ» назначили новых проректоров

18 апреля 2023, 09:23
Фото: Telegram-канал Евгении Карловской
Исполнять обязанности проректора по образовательной деятельности будет Алексей Черницов, а Дмитрий Крупкин будет и. о. проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса. О назначениях сообщила и. о. ректора белгородского университета Евгения Карловская.

17 апреля стало известно о новых назначениях в НИУ «БелГУ». И.о. проректора по образовательной деятельности стал Алексей Черницов. До этого Черницов возглавлял Институт экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. В «БелГУ» Алексей Черницов сменил уволившегося по собственному желанию Александра Маматова.

Фото: Telegram-канал Евгении Карловской

Также известно, что исполнять обязанности проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса будет Дмитрий Крупкин. В начале апреля сообщалось, что бывший и. о. проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса Николай Голубоцких покинул должность. В вузе он проработал 11 лет. Голубоцких написал заявление по собственному желанию.

Фото: Telegram-канал Евгении Карловской

Напомним, что нового исполняющего обязанности ректора Евгению Карловскую представили в университете 22 марта. На этой должности она заменила Олега Полухина, который руководил учебным заведением с 2012 года.

Читайте также:
В НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректораНовое руководство БелГУ сообщило о первых перестановках в вузеВ Белгородское УФАС поступила жалоба от НИУ «БелГУ» на недобросовестного поставщика
#Алина Харина#БелГУ#Кадровые назначения#Проректор#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ
Сегодня, 09:43
Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода
Сегодня, 08:18
Мэр Демидов предложил белгородцам проголосовать за или против отключения отопления
Сегодня, 10:54
Прокуратура изучит вопрос с пострадавшими от обстрела летними кухнями белгородцев
Сегодня, 07:35
Экс-глава Евпатории Лоскутов стал советником мэра Белгорода Демидова
Сегодня, 09:13
Реконструкция Центрального парка в Белгороде: сколько на неё потратят и что планируют
Сегодня, 08:05