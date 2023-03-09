Учёные БелГУ запатентовали инновационный метод обработки хромомолибденовых сплавов

Изобретение учёных позволит получить адаптированные к природно-климатическим условиям Крайнего Севера материалы. Они могут использоваться для добычи, хранения и транспортировки газа и нефти на арктическом шельфе, а также для сооружений и конструкций различного назначения, эксплуатируемых в условиях низких температур.