Учёные БелГУ запатентовали инновационный метод обработки хромомолибденовых сплавов

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
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Хромомолибденовые стали перлитного класса широко используются в различных областях хозяйства: химической промышленности, энергетике и нефтегазовой добыче. Однако для этих материалов характерна сравнительно высокая температура хрупко вязкого перехода, ниже которой стали становятся хрупкими. Повышение прочностных характеристик материалов с помощью легирующих добавок приводит к удорожанию сплавов и ограничивает возможности их применения.
Команда учёных НИИ материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ» предложила решение этой проблемы, разработав способ обработки сталей, который обеспечивает высокие прочностные характеристики материала при низких температурах.
Директор НИИ материаловедения и инновационных технологий, доктор физико-математических наук Рустам Кайбышев пояснил, что разработанный способ обеспечивает получение полосовой структуры в хромомолибденовой стали. Это даёт повышение прочностных свойств, а также значений ударной вязкости при отрицательных температурах. При этом суммарное содержание легирующих компонентов не превышает 4%, что обеспечивает приемлемую стоимость материала.
Изобретение учёных позволит получить адаптированные к природно-климатическим условиям Крайнего Севера материалы. Они могут использоваться для добычи, хранения и транспортировки газа и нефти на арктическом шельфе, а также для сооружений и конструкций различного назначения, эксплуатируемых в условиях низких температур.
Более подробная информация на сайте университета.