В НИУ «БелГУ» наградили первых лауреатов премии имени В. Ф. Куликовского

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Updated Сегодня, 09:45
В Белгородском государственном университете состоялась церемония вручения сертификатов на получение премии имени В. Ф. Куликовского — выдающегося хирурга, первого директора медицинского института НИУ «БелГУ». На памятном мероприятии, которое прошло в канун дня рождения Владимира Фёдоровича Куликовского (23 февраля ему бы исполнилось 73 года), присутствовали ректор вуза Олег Полухин, директор мединститута Николай Белоусов, министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, заместитель министра здравоохранения Елена Андронова, главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова, председатель правления Фонда развития медицинской науки и образования «Научно-просветительский центр истории медицины» Марина Баранова — дочь Владимира Куликовского, студенты, аспиранты и преподаватели медицинского института, коллеги, друзья Владимира Фёдоровича из родного ему Борисовского района. Мероприятие началось с минуты молчания, которую объявил директор мединститута Николай Белоусов.
Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, отмечая важность момента, подчеркнул, что память о Владимире Куликовском теперь будет сохраняться не только аудиторией его имени, но и именной премией, которая будет вручаться лучшим молодым представителям медицинского института.
«Владимир Фёдорович был инициатором создания Фонда развития медицинской науки и образования „Научно-просветительский центр истории медицины“. И мы благодарны Марине Владимировне, которая, в трудный час продолжив дело отца, стала председателем правления фонда и предложила учредить премию имени В. Ф. Куликовского. В преддверии дня рождения Владимира Фёдоровича мы будем собираться и впредь, чтобы почтить его память добрыми делами, которые продолжают совершать его ученики», — сказал Олег Николаевич.
Участникам встречи показали фильм о жизни и работе Владимира Куликовского, его достижениях и вкладе в региональное здравоохранение, в развитие медицины.
Заместитель министра здравоохранения Елена Андронова подчеркнула в своём выступлении, что Владимир Куликовский был символом для Белгородской области.
«Нет ни одного врача, у которого бы не было своего наставника, за плечом которого стоят постоянно ученики. У Куликовского было много таких учеников, приезжавших и из других регионов, считавших честью вместе с ним проводить операции. Он провёл более десяти тысяч операций, спас сотни тысяч жизней. Занимая руководящие посты, он оставался практикующим хирургом», — подчеркнула Елена Алексеевна.
Марина Владимировна Баранова рассказала о работе Фонда развития медицинской науки и образования «Научно-просветительский центр истории медицины», благодаря которому в этом году откроется единственный в регионе музей «Земская больница», о создании которого мечтал Владимир Куликовский. Она также прочла напутственные слова Владимира Фёдоровича своим ученикам, собранные ею из интервью, научных статей, трудов доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, Почётного гражданина Белгородской области, первого директора медицинского института.
Почётные гости вручили сертификаты и дипломы первым лауреатам премии имени В. Ф. Куликовского. Победителями стали старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии медицинского института Аль-Канани Эдрис Сабах Халаф, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Юлия Степенко, студенты Елизавета Боева, Артём Голиусов, Артём Губарев, Николай Казбан, Максим Коленкин, Дарья Осечкина и Александр Пенечко.
Бывший аспирант Владимира Куликовского, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии Аль-Канани Эдрис Сабах Халаф в ответном слове подчеркнул значение Владимира Куликовского в своём становлении как хирурга.
«Я наблюдал в операционных за его творческим подходом. Владимир Фёдорович был не только великим хирургом, но и учёным с Большой буквы. Сегодняшняя премия для меня — большое достижение», — сказал Аль-Канани.
В завершение церемонии Николай Белоусов отметил не только выдающиеся научные заслуги Владимира Куликовского, но и воспитательное значение его личности и учреждённой премии: он стал примером для целого поколения хирургов и будущих врачей.