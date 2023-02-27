В НИУ «БелГУ» наградили первых лауреатов премии имени В. Ф. Куликовского

«Нет ни одного врача, у которого бы не было своего наставника, за плечом которого стоят постоянно ученики. У Куликовского было много таких учеников, приезжавших и из других регионов, считавших честью вместе с ним проводить операции. Он провёл более десяти тысяч операций, спас сотни тысяч жизней. Занимая руководящие посты, он оставался практикующим хирургом», — подчеркнула Елена Алексеевна.