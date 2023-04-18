Мэр Белгорода: Вывоз людей из города не планируется

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Местная жительница по имени Мария поинтересовалась у градоначальника: как будут информировать жителей частного сектора в случае вывоза из города людей?
«Объявления на подъездах, говорят, вешают, а частный сектор не получал никакой информации», — пожаловалась белгородка.
Мэр Белгорода ответил женщине, что при проведении каких-либо мероприятий, связанных с гражданской обороной населения, жителей частного сектора обязательно оповестят, и это коснется всей территории областного центра — не только частного сектора.
Информировать население будут уже известными средствами: с помощью сирен, машин с громкоговорителями, радио, телевидения, смс-рассылки и приложения МЧС России для смартфонов.
«Подчеркиваю, что вывоз людей в безопасное место из города не проводится, не планируется, необходимости в этом нет, но тренировки всей командно-организационной системы мы регулярно проводим, чтобы быть уверенными в работоспособности всей системы».
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в начале апреля власти эвакуировали жителей Новой Таволжанки. Село находится в Шебекинском округе. Для вывоза людей в безопасное место из-за обстрелов власти использовали бронеавтомобиль, а подробности эвакуации раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.