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Мэр Белгорода: Вывоз людей из города не планируется

18 апреля 2023, 17:43
Фото: 1MI

Мэр Белгорода опроверг информацию об эвакуации города

18 апреля в ходе ежедневного прямого эфира Валентин Демидов рассказал, как будут оповещать жителей частного сектора Белгорода в случае какого-то крупного происшествия.

Местная жительница по имени Мария поинтересовалась у градоначальника: как будут информировать жителей частного сектора в случае вывоза из города людей?

«Объявления на подъездах, говорят, вешают, а частный сектор не получал никакой информации», — пожаловалась белгородка.

Мэр Белгорода ответил женщине, что при проведении каких-либо мероприятий, связанных с гражданской обороной населения, жителей частного сектора обязательно оповестят, и это коснется всей территории областного центра — не только частного сектора.

Информировать население будут уже известными средствами: с помощью сирен, машин с громкоговорителями, радио, телевидения, смс-рассылки и приложения МЧС России для смартфонов.

«Подчеркиваю, что вывоз людей в безопасное место из города не проводится, не планируется, необходимости в этом нет, но тренировки всей командно-организационной системы мы регулярно проводим, чтобы быть уверенными в работоспособности всей системы».
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в начале апреля власти эвакуировали жителей Новой Таволжанки. Село находится в Шебекинском округе. Для вывоза людей в безопасное место из-за обстрелов власти использовали бронеавтомобиль, а подробности эвакуации раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Броневик был один: Гладков рассказал подробности эвакуации жителей Новой Таволжанки
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#Кристина Семенчук#Белгород#Валентин Демидов#Общество#Фейковые новости#Эвакуация людей
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