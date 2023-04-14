От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения

Параллельно в зоне опасности разворачиваются пункты посадки. В это же время проводится оповещение населения о ЧС и призыв к сбору в пунктах посадки. Затем для вывоза людей подаются транспортные средства для формирования и отправки колонн по заранее предусмотренным маршрутам в безопасные места.