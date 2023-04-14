От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 15:00
Журналисты Бел.Ру посетили командно-штабные учения на случай ЧС в Белгороде. О том, как проходит сбор оперативного штаба, какие ведомства за что отвечают, а также каким образом эвакуируют и оповещают население — мы более детально распишем в следующих материалах.
Если вкратце, в случае возникновения на территории областного центра чрезвычайной ситуации в первую очередь собирается оперативный штаб во главе с мэром. Далее проходит оповещение и сбор членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Следующий этап — оповещение населения, взаимодействие с безопасными районами, а также доведение распоряжения должностных лиц об экстренном вывозе населения и организаций, которые расположены в зоне опасности. Также информируются службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения.
Параллельно в зоне опасности разворачиваются пункты посадки. В это же время проводится оповещение населения о ЧС и призыв к сбору в пунктах посадки. Затем для вывоза людей подаются транспортные средства для формирования и отправки колонн по заранее предусмотренным маршрутам в безопасные места.
Каждому водителю заполняется маршрутный лист, указываются контактные данные, выдаётся на руки маршрут-схема движения двух маршрутов. В каждом автобусе из сотрудников пункта посадки назначается старший для сопровождения граждан в безопасный район. Люди, которые имеют личный транспорт, могут выехать самостоятельно, уточнив маршрут движения и безопасный район.
Николай Лебедев, начальник управления ГОЧС Белгорода
Чтобы защитить людей от возможной угрозы, около каждого пункта посадки в шаговой доступности находятся укрытия.