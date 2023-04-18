Вывезли 282 человека: как в Белгороде прошли командно-штабные учения

Параллельно в зоне опасности разворачиваются пункты посадки. В это же время проводится оповещение населения с помощью сотрудников ГИБДД (машины с громкоговорителями) о ЧС и призыв к сбору в пунктах посадки. Затем для вывоза людей подаются автобусы.