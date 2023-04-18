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Вывезли 282 человека: как в Белгороде прошли командно-штабные учения

18 апреля 2023, 06:59
Фото: Bel.ru
Журналисты Бел.Ру подготовили подробный материал об этапах командно-штабных учений, которые прошли в областном центре. По легенде из зоны ЧС вывезли 282 человека.

По замыслу учений, в Белгороде в районе улиц Губкина, Спортивная и Есенина был введён режим ЧС. Там же была определена зона возможных разрушений и развёрнуты два пункта посадки населения. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Всё началось с конверта

Командно-штабные учения на случай ЧС в Белгороде начались с передачи конверта главе администрации города Валентину Демидову. В документах были вводные по проведению отработки действий при возникновении угрозы.

Получив пакет, Демидов поручил начальнику управления ГОЧС Белгорода Николаю Лебедеву провести оповещение и сбор членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также членов оперштаба. Всего прибыло 20 человек.

В ходе заседания Лебедев зачитал вводные по учениям, а Демидов поставил задачи членам комиссии и оперштаба. Градоначальник поручил:

  • начальнику городского УМВД организовать охрану общественного порядка в районах пунктов посадки и обеспечить сопровождение колонн вывозимого населения нарядами ГИБДД;
  • руководителю департамента городского хозяйства обеспечить вывоз жителей из района ЧС необходимым количеством транспорта;
  • заместителю врача станции скорой медпомощи организовать медицинское обеспечение в пунктах посадки и вывозу маломобильных граждан из районов ЧС;
  • секретарю оперштаба организовать взаимодействие с администрациями безопасных районов и транспортными средствами.

Трёхминутная сирена

Следующий этап — оповещение населения о ЧС. Для этого из ЕДДС была включена сирена, которая звучала три минуты, а затем оперативный дежурный ЕДДС произвёл речевое оповещение. Далее произошла организация взаимодействия с безопасными районами и оповещение организаций через автоматизированную систему оповещения.

Доводится распоряжение главы администрации города Белгорода о проведении мероприятий по гражданской обороне. Оповещаются должностные лица администрации, организации, расположенные в зоне опасности, службы жизнеобеспечения, экстренного реагирования и другие органы.
Николай Лебедев

Пункты посадки

Параллельно в зоне опасности разворачиваются пункты посадки. В это же время проводится оповещение населения с помощью сотрудников ГИБДД (машины с громкоговорителями) о ЧС и призыв к сбору в пунктах посадки. Затем для вывоза людей подаются автобусы.

В рамках учениях было подано три автобуса. Члены группы учёта и регистрации проверили автобусы на безопасность, а также присвоили каждому транспортному средству номер.

Каждому водителю заполняется маршрутный лист, указываются контактные данные, выдаётся на руки маршрут-схема движения двух маршрутов. В каждом автобусе из сотрудников пункта посадки назначается старший для сопровождения граждан в безопасный район. Люди, которые имеют личный транспорт, могут выехать самостоятельно, уточнив маршрут движения и безопасный район.
Николай Лебедев

Финальный этап — формирование и отправка колонн по заранее предусмотренным маршрутам в безопасные места. По легенде, общее количество вывезенных граждан достигло 282. Из них 54 ребёнка и один инвалид.

Укрытие

В случае внезапного обстрела предусмотрены места-укрытия, которые расположены в шаговой доступности. В рамках учений предполагаемые укрытия находились в школе №46 и ТЦ «Лель».

Итог

Как отметил Лебедев, учения проводятся в целях совершенствования практических навыков всех привлекаемых участников, а также для поддержания постоянной готовности элементов гражданской обороны. В целом на учения привлекались службы экстренного реагирования, транспортные организации для экстренного вывоза населения, а также сотрудники общеобразовательных учреждений.

При возникновении чрезвычайной ситуации нормативов не установлено — чем быстрее будем мы действовать, тем больше мы сохраним жизней граждан. Всё происходит в оперативном порядке.
Николай Лебедев

В Белгороде командно-штабные учения на случай ЧС будут проводить с населением
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#Кристина Семенчук#Учения#Чс#Мэрия#Гочс#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Николай Лебедев
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