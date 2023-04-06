Броневик был один: Гладков рассказал подробности эвакуации жителей Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
5 апреля село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. Тогда повреждения получили около 15 домовладений. По словам шебекинцев, было не менее 30 прилётов. Длилось всё около 40 минут.
При этом никто не пострадал — люди успели спрятаться в укрытиях. Других же вывезли из села, как сообщалось изначально, на бронеавтомобилях. В это время местная жительница выложила видео, как прячется в подвале, плачет и прощается с жизнью. У белгородца возник логичный вопрос к губернатору — а как же новость о том, что жителей вывезли?
Вчера был обстрел Новой Таволжанки. Вы сообщили, что администрация людей эвакуировала на бронеавтомобилях. Люди же выложили видео, где говорят, что никто ничего не предпринимал. Кому верить?
Алексей, белгородец
Женщина в подвале ждала, когда её вместе с семьёй вывезут и снимала себя на видео. По итогу белгородцев забрали из укрытия, но само видео, видимо, так впечатлило местных жителей, что они во время просмотра испытали страх и гнев одновременно.
Вячеслав Гладков ответил мужчине, что он не был в Новой Таволжанке во время обстрела, но главе сельского поселения доверяет. Но изначально, по его словам, речь шла об одном бронеавтомобиле. Хотя в telegram-канале главы региона броневики были во множественном числе написаны.
Бронеавтомобиль был им вызван, он был отправлен. Я понимаю, кто был за рулём и каких жителей с каких домов перевозили. Конечно, не все выезжали на бронеавтомобиле — он был один. Не вижу здесь никакого обмана ни с одной, ни с другой стороны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области