Броневик был один: Гладков рассказал подробности эвакуации жителей Новой Таволжанки

При этом никто не пострадал — люди успели спрятаться в укрытиях. Других же вывезли из села, как сообщалось изначально, на бронеавтомобилях. В это время местная жительница выложила видео, как прячется в подвале, плачет и прощается с жизнью. У белгородца возник логичный вопрос к губернатору — а как же новость о том, что жителей вывезли?