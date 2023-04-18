Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Ранее глава Министерства просвещения сообщил, что с 1 сентября 2023 года в школах появится начальная военная подготовка. Планируется, что курс дети будут изучать на уроках ОБЖ.
В региональном правительстве Бел.Ру рассказали, что обучение начальной военной подготовке школьников 9-х — 11-х классов в школах области уже ведётся в рамках предмета ОБЖ. Он включает в себя модуль «Обеспечение военной безопасности государства», имеющий разделы «Основы обороны государства» и «Основы военной службы».
Помимо этого, рабочей программой ОБЖ в 10-х классах предусмотрены учебные сборы в объёме 35 часов (пять дней). Сборы являются обязательными для десятиклассников. Результаты учебных сборов заносятся в классный журнал и учитываются при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения ОБЖ. Школьникам, которые не посещали сборы, выставляется за этот курс неудовлетворительная оценка. Для обучающихся, которые не проходили сборы по уважительной причине, будет организовано теоретическое изучение материалов. По итогам придётся сдавать зачёт.
Девушки подготовку по основам военной службы проходят в добровольном порядке.
Известно, что в ходе учебных сборов изучаются и отрабатываются следующие темы: «Военнослужащие и взаимоотношения между ними», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Военно-медицинская подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита» и т. д. К примеру, в рамках «Тактической подготовки» школьники изучают современный общевойсковой бой, основные приёмы, сигналы управления и оповещения, правила и приёмы стрельбы, способы ориентирования на местности. Этой теме выделено шесть часов обучения.
Также в правительстве подчеркнули, что в области функционируют 543 кадетских класса (в них входят 11 957 человек с пятого по одиннадцатый класс) следующих направленностей: общевойсковая, морская, парашютно-десантная, пожарно-спасательная, морская пехота, пограничники. Базовой частью каждого направления является общевойсковая подготовка.
Отметим, что сейчас региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» насчитывают 919 отрядов, в которых зарегистрировано 19 967 человек.