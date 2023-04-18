Помимо этого, рабочей программой ОБЖ в 10-х классах предусмотрены учебные сборы в объёме 35 часов (пять дней). Сборы являются обязательными для десятиклассников. Результаты учебных сборов заносятся в классный журнал и учитываются при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения ОБЖ. Школьникам, которые не посещали сборы, выставляется за этот курс неудовлетворительная оценка. Для обучающихся, которые не проходили сборы по уважительной причине, будет организовано теоретическое изучение материалов. По итогам придётся сдавать зачёт.