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Первая помощь и стрельба: чему учат белгородцев на курсах военной подготовки

Сегодня, 14:33
Фото: кадр из видео ГТРК "Белгород"

Начальную военную подготовку прошли более 7 тыс. белгородцев

В Белгородской области продолжаются курсы по начальной военной подготовке. Тренируются с жителями региона бесплатно. Репортаж опубликовали в ГТРК «Белгород».

Журналисты рассказали, чему учат белгородцев на курсах военной подготовки. Необходимые навыки отработали уже более 7 тыс. человек за месяц. Тренировки для всех желающих бесплатно проводят на базе отделений ДОСААФ России.

Белгородцы учатся оказывать первую помощь, пользоваться стрелковым оружием. В курсах участвуют и женщины. Как рассказала одна из участниц, сегодня подобные навыки могут пригодиться в любое время.

В группах работают жители региона различных возрастов и профессий. По словам руководителя военно-патриотического клуба «Север» Максима Вербицкого, никто не заставляет людей проходить курсы — они проходят добровольно. Стрелять курсанты учатся из автомата Калашникова.

Видео: ГТРК "Белгород"
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