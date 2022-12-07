Первая помощь и стрельба: чему учат белгородцев на курсах военной подготовки

Журналисты рассказали, чему учат белгородцев на курсах военной подготовки. Необходимые навыки отработали уже более 7 тыс. человек за месяц. Тренировки для всех желающих бесплатно проводят на базе отделений ДОСААФ России.
Белгородцы учатся оказывать первую помощь, пользоваться стрелковым оружием. В курсах участвуют и женщины. Как рассказала одна из участниц, сегодня подобные навыки могут пригодиться в любое время.
В группах работают жители региона различных возрастов и профессий. По словам руководителя военно-патриотического клуба «Север» Максима Вербицкого, никто не заставляет людей проходить курсы — они проходят добровольно. Стрелять курсанты учатся из автомата Калашникова.