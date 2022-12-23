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В российских вузах введут курсы военной подготовки

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
Курс включат в программы бакалавриата, специалитета и дополнительные профессиональные программы, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В университетах России введут курсы военной подготовки. Их включат в программы бакалавриата, специалитета и дополнительные профессиональные программы.

Модуль по военной подготовке разрабатывался совместно с МО РФ. Он направлен на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.

Как отметили в Минобрнауки, курс позволит сформировать универсальную компетенцию, которая понадобится в случаях ЧС или военных конфликтов. Студенты будут проходить строевую подготовку, основы тактической, медицинской подготовки.

Напомним, со следующего учебного года курс по основам военной подготовки будут проводить и в Белгороде. Ранее изменения в учебной программе анонсировали в НИУ «БелГУ».

Студенты в Белгороде пройдут курс начальной военной подготовки
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#Общество#Курсы#Военная подготовка#Начальная военная подготовка#Наталья Корявых
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