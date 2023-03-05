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Updated Сегодня, 05:31

Центр военно-спортивной подготовки молодёжи откроют в Белгородской области

5 марта 2023, 05:31
Фото: 1MI
В России выбрали 12 регионов для создания пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Среди них — Белгородская область, пишет ТАСС.

Помимо Белгородской области, такие центры будут работать в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

За год планируют обучить не менее 9 тыс. человек. В каждом центре смена будет состоять из 300 участников. Работать они начнут уже в мае.

Важное место в создании таких центров занимает Российский союз боевых искусств. Сейчас обучение для работы с молодёжью в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания проходят 216 инструкторов.

Среди них — 21 белгородец. У некоторых инструкторов есть награды, боевой опыт и опыт работы с молодёжью.

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#Ольга Аксёнова#Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи#Открытие#Пилотный проект#Общество#Белгородская область
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