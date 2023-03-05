Центр военно-спортивной подготовки молодёжи откроют в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Помимо Белгородской области, такие центры будут работать в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
За год планируют обучить не менее 9 тыс. человек. В каждом центре смена будет состоять из 300 участников. Работать они начнут уже в мае.
Важное место в создании таких центров занимает Российский союз боевых искусств. Сейчас обучение для работы с молодёжью в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания проходят 216 инструкторов.
Среди них — 21 белгородец. У некоторых инструкторов есть награды, боевой опыт и опыт работы с молодёжью.