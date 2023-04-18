Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Накануне городские власти проверили, как проводится подготовка Белгорода к праздникам. Среди "свиты" Валентина Демидова заметили экс-главу Евпатории Александра Лоскутова. Позже выяснилось, что бывший исполняющий обязанности мэра Евпатории стал советником Демидова. В этой должности он работает с 10 апреля, сообщили журналисту Бел.Ру в администрации Белгорода.
Разные источники предполагают, что в дальнейшем Лоскутов может стать вице-мэром по городскому хозяйству. Ранее эту должность занимал Алексей Романчукевич, который покинул должность по собственному желанию в декабре 2022 года.
По данным СМИ, врио главы Евпатории Лоскутов был назначен в апреле 2022 года. Он родился в Железногорске Курской области. В 2001 году окончил Государственный университет управления в Москве. С 2011 по 2014 гг. Александр Лоскутов был заместителем главы администрации городского поселения Щёлково. Позже до 2017 года проработал заместителем начальника управления, начальником финансово-экономического отдела департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. По сообщениям СМИ, в этот период Лоскутов трудился в команде с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, его замом Владимиром Базаровым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.
Также в августе 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и на тот момент врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов совместно осмотрели ход реконструкции детского санатория «Бригантина», сообщалось на сайте администрации города Евпатория.
29 декабря Александр Лоскутов не подал документы на конкурс на постоянное замещение должности мэра. Некоторые местные жители думали, что уйти с поста градоначальника Лоскутов решил после скандалов с новогодней иллюминацией. Однако о точных причинах такого решения Лоскутова неизвестно. Главой Евпатории он оставался до 9 января. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Александр Лоскутов также подчёркивал, что планирует остаться у крымской власти, но прокомментировать этот факт был не готов.
Что касается скандала из-за новогодней иллюминации, то эта история произошла в Евпатории в декабре, когда на украшения города потратили 39 млн рублей. Соответствующее решение вызвало неоднозначную реакцию — некоторые горожане посчитали, что деньги нужно было потратить на нужды СВО. Позже Лоскутов сообщил, что деньги на новогодние декорации были запланированы в бюджете.