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Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода

18 апреля 2023, 12:12
Фото: соцсети Александра Лоскутова
Бывший врио мэра Евпатории Александр Лоскутов стал советником главы администрации Белгорода.

Накануне городские власти проверили, как проводится подготовка Белгорода к праздникам. Среди "свиты" Валентина Демидова заметили экс-главу Евпатории Александра Лоскутова. Позже выяснилось, что бывший исполняющий обязанности мэра Евпатории стал советником Демидова. В этой должности он работает с 10 апреля, сообщили журналисту Бел.Ру в администрации Белгорода.  

Разные источники предполагают, что в дальнейшем Лоскутов может стать вице-мэром по городскому хозяйству. Ранее эту должность занимал Алексей Романчукевич, который покинул должность по собственному желанию в декабре 2022 года.

По данным СМИ, врио главы Евпатории Лоскутов был назначен в апреле 2022 года. Он родился в Железногорске Курской области. В 2001 году окончил Государственный университет управления в Москве. С 2011 по 2014 гг. Александр Лоскутов был заместителем главы администрации городского поселения Щёлково. Позже до 2017 года проработал заместителем начальника управления, начальником финансово-экономического отдела департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. По сообщениям СМИ, в этот период Лоскутов трудился в команде с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, его замом Владимиром Базаровым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.

Также в августе 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и на тот момент врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов совместно осмотрели ход реконструкции детского санатория «Бригантина», сообщалось на сайте администрации города Евпатория.  

Фото: официальный сайт города Евпатория

29 декабря Александр Лоскутов не подал документы на конкурс на постоянное замещение должности мэра. Некоторые местные жители думали, что уйти с поста градоначальника Лоскутов решил после скандалов с новогодней иллюминацией. Однако о точных причинах такого решения Лоскутова неизвестно. Главой Евпатории он оставался до 9 января. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Александр Лоскутов также подчёркивал, что планирует остаться у крымской власти, но прокомментировать этот факт был не готов.

Что касается скандала из-за новогодней иллюминации, то эта история произошла в Евпатории в декабре, когда на украшения города потратили 39 млн рублей. Соответствующее решение вызвало неоднозначную реакцию — некоторые горожане посчитали, что деньги нужно было потратить на нужды СВО. Позже Лоскутов сообщил, что деньги на новогодние декорации были запланированы в бюджете.

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