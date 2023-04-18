Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода

По данным СМИ, врио главы Евпатории Лоскутов был назначен в апреле 2022 года. Он родился в Железногорске Курской области. В 2001 году окончил Государственный университет управления в Москве. С 2011 по 2014 гг. Александр Лоскутов был заместителем главы администрации городского поселения Щёлково. Позже до 2017 года проработал заместителем начальника управления, начальником финансово-экономического отдела департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. По сообщениям СМИ, в этот период Лоскутов трудился в команде с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, его замом Владимиром Базаровым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.