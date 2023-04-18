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Экс-глава Евпатории Лоскутов стал советником мэра Белгорода Демидова

18 апреля 2023, 09:13
Фото: соцсети Валентина Демидова
Мэр Валентин Демидов накануне проверил готовность Белгорода к праздничным дням. Среди тех, кто был на рабочей поездке, заметили экс-мэра Евпатории Александра Лоскутова. Как оказалось, он стал советником главы администрации Белгорода.

Накануне городские власти проверили, как проводится подготовка Белгорода к праздникам. Как заявил мэр Валентин Демидов, работы предстоит много.

Интересно, что среди заместителей заметили и экс-главу Евпатории Александра Лоскутова. Как оказалось, бывший исполняющий обязанности мэра Евпатории стал советником Валентина Демидова. Информация об этом есть на сайте городской администрации.

«Абирег» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в дальнейшем Лоскутов может стать вице-мэром по ЖКХ. Ранее эту должность занимал Алексей Романчукевич. Он ушёл по собственному желанию в декабре 2022 года.

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