У белгородского губернатора появится советник по вопросам добровольчества

Оклад референта составит 15 370 рублей. Помимо этого, предусмотрены бонусы. Речь идёт о ежемесячной надбавке за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде — 190%, ежемесячном денежном поощрении в количестве двух должностных окладов и премиях по результатам работы в размере 100%. Таким образом, при получении премии в 100% референт сможет заработать до 90 682 рублей в месяц.