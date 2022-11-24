У белгородского губернатора появится советник по вопросам добровольчества

У главы Белгородской области появится референт по вопросам добровольчества. Советник займётся организацией работы добровольческих объединений по вопросам территориальной обороны и начальной военной подготовки.
Оклад референта составит 15 370 рублей. Помимо этого, предусмотрены бонусы. Речь идёт о ежемесячной надбавке за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде — 190%, ежемесячном денежном поощрении в количестве двух должностных окладов и премиях по результатам работы в размере 100%. Таким образом, при получении премии в 100% референт сможет заработать до 90 682 рублей в месяц.
В постановлении указано, что оно вступает в силу с 23 ноября.
Губернатор Вячеслав Гладков на большой пресс-конференции 21 ноября рассказал, что в регионе действительно проходит набор в добровольные дружины по защите территорий. Консультировать добровольцев будут инструкторы с боевым опытом.