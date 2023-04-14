В Белгороде начали огораживать место летнего взрыва на улице Маяковского

На поданные белгородской администрацией две заявки по благоустройству территории обратили внимание журналисты «Белгородского канала». Как утверждают корреспонденты, по договору первой заявки подрядчик должен был установить ограждения возле управы №19 на пересечении Попова и Маяковского: разместить металлические столбы, деревянную фанеру, а также изготовить и повесить на них баннеры. На эти цели готовы были потратить 580 тыс. рублей, но затем, по непонятным причинам, заявку отменили.