В Белгороде начали огораживать место летнего взрыва на улице Маяковского

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
На поданные белгородской администрацией две заявки по благоустройству территории обратили внимание журналисты «Белгородского канала». Как утверждают корреспонденты, по договору первой заявки подрядчик должен был установить ограждения возле управы №19 на пересечении Попова и Маяковского: разместить металлические столбы, деревянную фанеру, а также изготовить и повесить на них баннеры. На эти цели готовы были потратить 580 тыс. рублей, но затем, по непонятным причинам, заявку отменили.
Кроме того, по данным издания, столбы на Маяковского стоят как минимум уже неделю. Почему вдруг понадобилось искать подрядчика дальше и отменять заявку — пока неизвестно.
Также на витрине закупок Белгородской области есть ещё одна заявка — по поиску подрядчиков для установки ограждения на Попова. В этом случае в мэрии готовы выделить 595 тыс. бюджетных рублей.
Напомним, что после украинского обстрела Белгорода 3 июля пять человек погибли, четверо получили ранения. Кроме того, осколками и взрывной волной повредило 522 квартиры в 33 многоэтажках и 81 частный дом. В том числе пришлось снести несколько зданий на Маяковского: теперь в пострадавшем районе на их месте хотят построить детсад.