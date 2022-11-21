Гладков о реакции на детсад на Маяковского: Мне кажется, никого не обидели

«Мне кажется, никого не обидели. Заставить человека в этой ситуации невозможно», — отметил Гладков. Вместе с тем он подтвердил, что были и обращения в духе «вы нас обманули, никто не хочет нас слышать». По словам губернатора, все ждали МКД.