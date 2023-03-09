В «Белом квартале» в центре Белгорода появятся два новых детских сада

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Белгородка в прямом эфире на областном телевидении поинтересовалась у губернатора Вячеслава Гладкова, предоставят ли её ребёнку из детского сада №36, который находится на месте будущего «Белого квартала» и который планируется снести, место в другом садике на летний период.
Вячеслав Гладков сообщил, что всем детям найдут удобную замену на время строительства новых детских садов. Всего в «Белом квартале» построят два сада: на улице Маяковского и недалеко от местонахождения сегодняшнего сада №36.
Техническое состояние этого садика вызывает большую тревогу. Наблюдаем сейчас, чтобы не было угроз для детей. Понимаем, что Вы привыкли уже к этому детскому саду, но Ваш ребёнок без внимания не останется и вариант подходящий обязательно найдём. Кроме того, в этом районе мы начали проектировать два новых детских сада. Один будет находиться на улице Маяковского, второй — недалеко от сегодняшнего 36-го садика.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что план «Белого квартала» утвердили в декабре 2022 года. Там построят офисные здания, торговый центр, гостиницу, а также различные заведения. Строительные работы планируется завершить к 2025 году.