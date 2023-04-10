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Сколько стоит отдать ребёнка в частную школу в Белгороде

10 апреля 2023, 12:33
Фото: 1MI

Стоимость обучения в частных школах Белгорода стартует от 18 тысяч рублей в месяц

В областном центре альтернатив государственным школам не так много. Сколько стоит обучение в частных школах Белгорода — в материале Бел.Ру.

С 1 апреля в Белгородской области стартовала приёмная компания в первый класс. Наряду с государственными школами, которые принимают детей по прописке, в качестве альтернативы родители могут рассмотреть частные учебные заведения. На сегодняшний день в Белгороде их не так много. Журналисты Бел.Ру нашли три таких школы, которые предоставят юным белгородцам обучение на платной основе.

«Искорка»

Средняя общеобразовательная школа «Искорка» была создана в Белгороде в 1993 году. В учебном заведении предоставляют дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Судя по договору за 2021-22 учебный год, стоимость годового обучения в школе составляет 162 000 рублей. В месяц это 18 000 рублей. Если у обучающегося есть льготные основания, годовая стоимость обучения составляет 145 800 рублей (16 200 рублей в месяц). При этом при обучении двух и более детей действует скидка 10%.

Также в документах сказано, что для поступающих в школу впервые установлен единоразовый вступительный взнос в размере 10 000 рублей. В случае болезни ребёнка или непосещения им школы по другой причине плата за обучение и дополнительные услуги не пересчитывается и не возвращается.

Lancman School

Данная частная школа работает в Белгороде не так давно. В образовательном учреждении нет домашних заданий, зато предусмотрены поездки в музеи, театры, выставки, а также изучение двух иностранных языков. На сайте учреждения сказано, что программа обучения понятная и поэтапная и за один учебный год есть шанс повысить результаты ученика на 1-2 балла. Стоимость обучения в месяц стартует от 17 900 рублей.

«Школа»

Учебное заведение под названием «Школа» в Белгороде даёт полноценное начальное образование. Все занятия проходят офлайн. В классах учится от 6 до 10 человек. Также в социальной сети учебного заведения сказано, что у «Школы» есть официальная образовательная лицензия.

Стоимость обучения — 23 000 рублей в месяц. При покупке обучения на полугодие или учебный год предусмотрены скидки.

 

 

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#Кристина Семенчук#Частная школа#Обучение#Набор#Ученики#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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