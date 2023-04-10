Сколько стоит отдать ребёнка в частную школу в Белгороде

Данная частная школа работает в Белгороде не так давно. В образовательном учреждении нет домашних заданий, зато предусмотрены поездки в музеи, театры, выставки, а также изучение двух иностранных языков. На сайте учреждения сказано, что программа обучения понятная и поэтапная и за один учебный год есть шанс повысить результаты ученика на 1-2 балла. Стоимость обучения в месяц стартует от 17 900 рублей.