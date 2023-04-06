Активисты организации «Новое поколение» провели школу добровольцев «Город перспектив»

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Знакомить молодёжь региона с теорией и практикой добровольческой деятельности новопоколенцам помогает большая команда единомышленников, в числе которых Региональный ресурсный центр развития добровольчества, Волонтёры культуры, Волонтёры Победы, Волонтёры медики, Всероссийский студенческий корпус спасателей, региональное отделение РДДМ «Движение Первых», участники акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и другие общественные организации.
Таким дружным составом они уже побывали в Старом Осколе, Строителе, Губкине и Короче, впереди ещё четыре выездные школы и финальная часть — региональный форум добровольцев «Город перспектив», который пройдет в Белгороде.
«В прошлом году я выиграла грант Росмолодёжи на реализацию проекта „Региональный форум добровольцев „Город перспектив“. Мне очень хотелось, чтобы молодёжь в районах знала о том, какие волонтерские организации есть в нашем регионе, и в будущем пополнила их ряды. Для этого мы и проводим школы добровольчества, знакомим их с яркими представителями разных направлений волонтёрства и учим тому, что умеем сами. Можно сказать, что половину намеченного пути мы уже преодолели: побывали в четырёх районах из восьми», — рассказывает Юлия Острикова, активистка БРОО «Новое поколение» и руководитель проекта.
Каждый раз организаторы стараются чем-то удивить и порадовать участников: проводят для них мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, рассказывают, как вести себя в зоне ЧС, учат тушить пожары и приобщают к творчеству, создают традиционные куклы-обереги, рисуют и пишут письма участникам СВО.
«Это живые эмоции. Даже не думал, что будет так интересно и полезно. Столько нового для себя узнал. Чувствовался баланс теории и практики, нас не загружали лишней информацией, а даже наоборот, была возможность отдохнуть и попрактиковаться. Многое для себя понял: волонтерство — это искренняя самоотдача и готовность приносить пользу окружающим», — делится впечатления Денис Антюфеев, участник из Корочи.
«Такие школы добровольчества помогает участникам ближе познакомиться с волонтёрской деятельностью. Слушая интересные лекции профессиональных спикеров и выполняя разнообразные задания, школьники и студенты могут научиться коммуницировать с людьми, оказывать первую медицинскую помощь, создавать проекты, и просто с пользой проводить время. Я считаю, что такие школы довольно эффективно помогают новому поколению социализироваться в различных сферах добровольческой деятельности. Поэтому хочется надеяться, что в дальнейшем такие проекты как „Город Перспектив“ будут активно развиваться не только в нашей области, но и на все территории РФ», — отметил Алексей Рыжков, заместитель регионального координатора направления «Наши Победы» БРО ВОД «Волонтёры Победы».
За плечами организаторов многолетний опыт работы и сотни участников, которые прошли школу добровольцев и пополнили ряды действующей армии волонтёров региона. Это история про то, как маленькая идея уже не первый год объединяет единомышленников и помогает им выбрать нужный курс.
Узнать больше о проекте и присоединиться к команде добрых дел можно через официальное сообщество школы добровольцев «ВКонтакте».
Отметим, что проект «Город перспектив» реализуется активистами БРОО «Новое поколение» с 2017 года. За это время организаторы провели 5 форумов добровольцев и 12 выездных школ. В этом году в копилку поездок добавятся ещё 8 районов.