Активисты организации «Новое поколение» провели школу добровольцев «Город перспектив»

«В прошлом году я выиграла грант Росмолодёжи на реализацию проекта „Региональный форум добровольцев „Город перспектив“. Мне очень хотелось, чтобы молодёжь в районах знала о том, какие волонтерские организации есть в нашем регионе, и в будущем пополнила их ряды. Для этого мы и проводим школы добровольчества, знакомим их с яркими представителями разных направлений волонтёрства и учим тому, что умеем сами. Можно сказать, что половину намеченного пути мы уже преодолели: побывали в четырёх районах из восьми», — рассказывает Юлия Острикова, активистка БРОО «Новое поколение» и руководитель проекта.