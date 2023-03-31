В Белгородской области под обстрел попали 16 школ

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Главе региона написала местная жительница по имени Анна. Ее гневный комментарий был посвящён требованию вернуть очное обучение в школах и не нарушать права детей на бесплатное очное образование.
«Почему наши дети лишены возможности получать очное образование? Почему нельзя организовать малыми группами с согласия родителей очное посещение школы теми детьми, чьи родители не против?» — спросила белгородка.
В ответ Вячеслав Гладков посоветовал женщине обратиться в прокуратуру, если она уверена в нарушении своих прав. И предложил ей проехать вместе с ним по тем школам, которые попали под обстрел украинской армии.
У нас подверглись обстрелу 50 учреждений, в том числе 16 школ. Если, не дай бог, там были бы дети, что бы произошло с этими детьми, и кто бы потом за это отвечал? И что бы вы мне сказали, если бы это произошло? Подвергать риску детей мы не будем. Риск абсолютно обоснованный, на сегодняшний день он есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона добавил, что его сын тоже учится дистанционно, и качество такого образования его тоже не устраивает, как и большинство родителей в Белгородской области. Но здесь стоит вопрос безопасности детей, чтобы все они остались живы. И задача взрослых — обеспечить им эту безопасность. Чем сейчас власти и занимаются.
Напомним, в начале марта дистанционное обучение в школах Белгородской области продлили до конца учебного года. Если раньше этот формат касался только приграничных районов, Белгорода и Яковлевского округа, в марте к ним присоединились Новооскольский округ и село Мелихово Корочанского района.