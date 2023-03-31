В Белгородской области под обстрел попали 16 школ

Также глава региона добавил, что его сын тоже учится дистанционно, и качество такого образования его тоже не устраивает, как и большинство родителей в Белгородской области. Но здесь стоит вопрос безопасности детей, чтобы все они остались живы. И задача взрослых — обеспечить им эту безопасность. Чем сейчас власти и занимаются.