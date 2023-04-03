Вячеслав Гладков опроверг слухи про пятую четверть в школах

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков опроверг очередной слух. Один из жителей Белгородской области спросил у главы региона, правда ли, что этот учебный год в регионе будет продлён на пятую четверть. По этой логике, детям пришлось бы учиться июнь и июль.
Однако губернатор этот слух опроверг, назвав его глупостью. Этот учебный год белгородские школьники закончат, как всегда, в конце мая.
Напомним, что в этом году выпускники из школ приграничья сдадут экзамены в облегчённой форме. Школьникам предоставят выбор: сдать ЕГЭ или ОГЭ, либо написать промежуточную аттестацию. Списки школ, на которые будет распространяться новое правило, определит Минпросвещения РФ.