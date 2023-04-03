Вячеслав Гладков опроверг слухи про пятую четверть в школах

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков опроверг очередной слух. Один из жителей Белгородской области спросил у главы региона, правда ли, что этот учебный год в регионе будет продлён на пятую четверть. По этой логике, детям пришлось бы учиться июнь и июль.