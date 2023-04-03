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Вячеслав Гладков опроверг слухи про пятую четверть в школах

3 апреля 2023, 16:41
Фото: 1MI
Такой слух в прямом эфире глава региона назвал глупостью.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков опроверг очередной слух. Один из жителей Белгородской области спросил у главы региона, правда ли, что этот учебный год в регионе будет продлён на пятую четверть. По этой логике, детям пришлось бы учиться июнь и июль.

Однако губернатор этот слух опроверг, назвав его глупостью. Этот учебный год белгородские школьники закончат, как всегда, в конце мая.

Напомним, что в этом году выпускники из школ приграничья сдадут экзамены в облегчённой форме. Школьникам предоставят выбор: сдать ЕГЭ или ОГЭ, либо написать промежуточную аттестацию. Списки школ, на которые будет распространяться новое правило, определит Минпросвещения РФ.

В Минпросвещения РФ передали первые списки приграничных школ для решения по ГИА
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#Александра Склярова#Учёба#Школьники#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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