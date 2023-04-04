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Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства

4 апреля 2023, 11:49
Фото: госзакупки
Согласно документам госзакупок, мэрия Белгорода планирует оборудовать на Центральном пляже домики для проката оборудования, кафе, а также здание добровольного содействия армии, авиации и флоту России. За работы готовы отдать до 227 млн рублей.

На обустройство Набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального пляжа планируют потратить до 227 млн рублей. Заказчик — мэрия Белгорода. Финансирование — за счёт города.

От исполнителя требуют провести лабораторный контроль качества материалов, предоставлять еженедельный отчёт, нести ответственность за риск случайной гибели и проверить оборудование для детских площадок.

Согласно документам госзакупок, проектом предусмотрено устройство нескольких павильонов общественного назначения. Их несколько типов, но все одни одноэтажные и прямоугольные. У них скругленные углы, снаружи они облицованы сэндвич-панелями (СИП), их фундамент — сплошная монолитная железобетонная фундаментная плита. Кроме того, часть павильонов, согласно плану, будет иметь витражное остекление с алюминиевым профилем.

Могут появиться:

  • Кафе с уборной;
Фото: госзакупки
  • Прокат спортинвентаря и администрация;
Фото: госзакупки
  • Здание федерации спорта;
Фото: госзакупки
  • Департамент ГОЧС;
Фото: госзакупки
  • Павильон спортивного закаливания;
Фото: госзакупки
  • Здание добровольного содействия армии, авиации и флоту России;
Фото: госзакупки
  • Ангар для лодок;
Фото: госзакупки

Контракт с подрядчиком заключили 4 апреля. В этот же день должны начаться работы. Срок окончания выполнения работ — 28 февраля 2024 года.

Кроме того, на набережной обустроят велопешеходные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, установят наружное освещение, павильоны, подпорные стены, наблюдательные вышки. Появится беседка для игры в дартс, столы для игры в шахматы, малые архитектурные формы.

Набережную Северского Донца и Центральный пляж в Белгороде облагородят за 277 млн
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#Артем Черненко#Северский донец#Обустройство#Центральный пляж#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Город
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