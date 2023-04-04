Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
На обустройство Набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального пляжа планируют потратить до 227 млн рублей. Заказчик — мэрия Белгорода. Финансирование — за счёт города.
От исполнителя требуют провести лабораторный контроль качества материалов, предоставлять еженедельный отчёт, нести ответственность за риск случайной гибели и проверить оборудование для детских площадок.
Согласно документам госзакупок, проектом предусмотрено устройство нескольких павильонов общественного назначения. Их несколько типов, но все одни одноэтажные и прямоугольные. У них скругленные углы, снаружи они облицованы сэндвич-панелями (СИП), их фундамент — сплошная монолитная железобетонная фундаментная плита. Кроме того, часть павильонов, согласно плану, будет иметь витражное остекление с алюминиевым профилем.
Могут появиться:
Контракт с подрядчиком заключили 4 апреля. В этот же день должны начаться работы. Срок окончания выполнения работ — 28 февраля 2024 года.
Кроме того, на набережной обустроят велопешеходные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, установят наружное освещение, павильоны, подпорные стены, наблюдательные вышки. Появится беседка для игры в дартс, столы для игры в шахматы, малые архитектурные формы.