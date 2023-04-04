Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства

Согласно документам госзакупок, проектом предусмотрено устройство нескольких павильонов общественного назначения. Их несколько типов, но все одни одноэтажные и прямоугольные. У них скругленные углы, снаружи они облицованы сэндвич-панелями (СИП), их фундамент — сплошная монолитная железобетонная фундаментная плита. Кроме того, часть павильонов, согласно плану, будет иметь витражное остекление с алюминиевым профилем.