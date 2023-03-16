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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Набережную Северского Донца и Центральный пляж в Белгороде облагородят за 277 млн

16 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI
Закупку объявили в рамках благоустройства общественных пространств. На территориях появятся велодорожка, детские и спортивные площадки, павильоны и освещение и даже беседка для игры в дартс, следует из документации.

В Белгороде ищут исполнителя для благоустройства набережной реки Северский Донец и прилегающей территории — Центрального пляжа на левом и правом берегах. На эти цели выделили 277 млн рублей из городского бюджета.

Согласно документам, на набережной обустроят велопешеходные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, установят наружное освещение, павильоны, подпорные стены, наблюдательные вышки, оборудуют туалеты, раздевалки и душевые кабины. Также появятся беседка для игры в дартс, столы для игры в шахматы, малые архитектурные формы.

Помимо этого, произведут вертикальную планировку, озеленение, установят видеонаблюдение. Исполнителю предварительно необходимо провести демонтажные работы, выполнить валку деревьев и расчистку поросли.

Сделать всё это должны до 28 февраля 2024 года.

Напомним, что полюбоваться на благоустроенный сквер «Студенческий» в Белгороде можно будет раньше.

Фото: из документов закупки
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#Ольга Аксёнова#Благоустройство#Набережная#Северский донец#Центральный пляж#Город#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгородская область#Белгород
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