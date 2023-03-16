Набережную Северского Донца и Центральный пляж в Белгороде облагородят за 277 млн

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Белгороде ищут исполнителя для благоустройства набережной реки Северский Донец и прилегающей территории — Центрального пляжа на левом и правом берегах. На эти цели выделили 277 млн рублей из городского бюджета.
Согласно документам, на набережной обустроят велопешеходные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, установят наружное освещение, павильоны, подпорные стены, наблюдательные вышки, оборудуют туалеты, раздевалки и душевые кабины. Также появятся беседка для игры в дартс, столы для игры в шахматы, малые архитектурные формы.
Помимо этого, произведут вертикальную планировку, озеленение, установят видеонаблюдение. Исполнителю предварительно необходимо провести демонтажные работы, выполнить валку деревьев и расчистку поросли.
Сделать всё это должны до 28 февраля 2024 года.
Напомним, что полюбоваться на благоустроенный сквер «Студенческий» в Белгороде можно будет раньше.