Набережную Северского Донца до Пикник-парка в Белгороде благоустроят до 1 августа

Максимально на второй этап работ готовы выделить из городского бюджета 63,6 млн рублей. За эти средства проведут подготовительные работы, обустроят ливнёвку, выполнят технологический проезд и оборудуют парковку. Также работы проведут и на проезде 3-й Корочанский. Там выполнят подготовительные работы, перенесут сети канализации, газопровод и электрические кабели.