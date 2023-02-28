Набережную Северского Донца до Пикник-парка в Белгороде благоустроят до 1 августа

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Согласно документам госзакупок, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит благоустройство общественных пространств в областном центре. Речь идёт о набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа (левый, правый берега), а также набережной от ул. Костюкова до Пикник-парка (парковка, проезды, пешеходные связи по ул. Корочанская).
Максимально на второй этап работ готовы выделить из городского бюджета 63,6 млн рублей. За эти средства проведут подготовительные работы, обустроят ливнёвку, выполнят технологический проезд и оборудуют парковку. Также работы проведут и на проезде 3-й Корочанский. Там выполнят подготовительные работы, перенесут сети канализации, газопровод и электрические кабели.
К работам приступят с даты заключения контракта. Завершить планируют до 1 августа.
Напомним, в ходе первого этапа работ на данном участке подрядчик должен был расчистить площади от кустарника и мелколесья, повалить деревья, обустроить ливнёвку, а также установить бортовой камень и металлическое ограждение участка. На работы максимально готовы были выделить 98,7 млн рублей.