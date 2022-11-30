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Мосты через Северский Донец на Волчанской в Белгороде закончили ремонтировать

Сегодня, 14:57
Фото: мэрия Белгорода
В ноябре завершились работы на низовом мосту. На ремонт по нацпроекту выделили около 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. Это были первые масштабные работы на объекте с 1966 года, когда построили мост.

В Белгороде полностью отремонтировали верховой и низовой мосты через Северский Донец. Работы стартовали в апреле, проводили их поэтапно. Дорожники среди прочего укрепили опоры, привели в порядок велодорожки, установили барьерные ограждения и лестничные сходы, нанесли разметку.

На ремонт ушло около 100 млн рублей. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В мэрии отметили, что это первый масштабный ремонт с момента открытия моста в 1966 году.

Тем временем на улице Студенческой продолжают ремонтировать путепровод. Работы должны завершиться к июлю 2023 года.

Всего же по нацпроекту в Белгороде в текущем году отремонтировали 15 участков общей протяжённостью в 12,9 км. На проведение работ направили 199,7 млн рублей.

Фото: мэрия Белгорода
За 2022 год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог
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