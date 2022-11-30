Мосты через Северский Донец на Волчанской в Белгороде закончили ремонтировать

В Белгороде полностью отремонтировали верховой и низовой мосты через Северский Донец. Работы стартовали в апреле, проводили их поэтапно. Дорожники среди прочего укрепили опоры, привели в порядок велодорожки, установили барьерные ограждения и лестничные сходы, нанесли разметку.
На ремонт ушло около 100 млн рублей. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В мэрии отметили, что это первый масштабный ремонт с момента открытия моста в 1966 году.
Тем временем на улице Студенческой продолжают ремонтировать путепровод. Работы должны завершиться к июлю 2023 года.
Всего же по нацпроекту в Белгороде в текущем году отремонтировали 15 участков общей протяжённостью в 12,9 км. На проведение работ направили 199,7 млн рублей.