Мосты через Северский Донец на Волчанской в Белгороде закончили ремонтировать

В ноябре завершились работы на низовом мосту. На ремонт по нацпроекту выделили около 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. Это были первые масштабные работы на объекте с 1966 года, когда построили мост.

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