Белгородцы просят решить проблему движения велосипедов в городе

Ранее велолюбители разработали схему велосипедного каркаса Белгорода, концепцию развития велотуризма Белгородской области и внесли ещё ряд предложений. Предлагается создать единый центр координации и компетенций, как это уже сделали в ряде других городов. Если подобный шаг предпримут, то это поможет снизить количество конфликтов на дороге и нагрузку на улично-дорожную сеть за счёт перераспределения городских транспортных потоков, снизить аварийность на городских дорогах и в пешеходных зонах.