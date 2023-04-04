Белгородцы просят решить проблему движения велосипедов в городе

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Белгородцы обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой решить проблемы с передвижением горожан на велосипедах и электросамокатах. Горожане хотят, чтобы не возникало конфликтов между пешеходами, владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пешеходами.
В своём Telegram-канале член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин пишет о том, что обращение на имя Гладкова подготовили совместно с клубом «Вялые Вомбаты». Присоединиться приглашают белгородцев, которые устали от конфликтов на тротуарах, и тех, кому не нужны конфликты между водителями и велосипедистами.
В обращении о необходимости устройства транспортной СИМ-инфраструктуры заявлено, что в целях транспортной стратегии на 2021–2035 год мало внимания уделяется указанной инфраструктуре. В частности, отсутствует комплексная программа её развития как элемента транспортной системы. Также отсутствует координация процессов, связанных с СИМ-инфраструктурой. Она зачастую не учитывается при проектировании и планировании ремонтов дорожной сети.
Ранее велолюбители разработали схему велосипедного каркаса Белгорода, концепцию развития велотуризма Белгородской области и внесли ещё ряд предложений. Предлагается создать единый центр координации и компетенций, как это уже сделали в ряде других городов. Если подобный шаг предпримут, то это поможет снизить количество конфликтов на дороге и нагрузку на улично-дорожную сеть за счёт перераспределения городских транспортных потоков, снизить аварийность на городских дорогах и в пешеходных зонах.
С 3 апреля белгородцы могут подписывать обращение на различных площадках: в магазине «Велоцентр» в веломастерской «Velоцех», в барбершопе «Котоффский», кофейнях сети «Калипсо», а также в «Мануфактуре». Подпись также можно оставить онлайн и отправить на адрес почты [email protected].