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Белгородцы просят решить проблему движения велосипедов в городе

4 апреля 2023, 12:44
Фото: 1MI
Владельцы велосипедов и электросамокатов обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой обратить внимание на проблемы взаимодействия пешеходов, средств индивидуальной мобильности и водителей на дорогах, сообщает автор Telegram-канала «КошкинГород».

Белгородцы обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой решить проблемы с передвижением горожан на велосипедах и электросамокатах. Горожане хотят, чтобы не возникало конфликтов между пешеходами, владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пешеходами.

В своём Telegram-канале член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин пишет о том, что обращение на имя Гладкова подготовили совместно с клубом «Вялые Вомбаты». Присоединиться приглашают белгородцев, которые устали от конфликтов на тротуарах, и тех, кому не нужны конфликты между водителями и велосипедистами.

В обращении о необходимости устройства транспортной СИМ-инфраструктуры заявлено, что в целях транспортной стратегии на 2021–2035 год мало внимания уделяется указанной инфраструктуре. В частности, отсутствует комплексная программа её развития как элемента транспортной системы. Также отсутствует координация процессов, связанных с СИМ-инфраструктурой. Она зачастую не учитывается при проектировании и планировании ремонтов дорожной сети.

Ранее велолюбители разработали схему велосипедного каркаса Белгорода, концепцию развития велотуризма Белгородской области и внесли ещё ряд предложений. Предлагается создать единый центр координации и компетенций, как это уже сделали в ряде других городов. Если подобный шаг предпримут, то это поможет снизить количество конфликтов на дороге и нагрузку на улично-дорожную сеть за счёт перераспределения городских транспортных потоков, снизить аварийность на городских дорогах и в пешеходных зонах.

С 3 апреля белгородцы могут подписывать обращение на различных площадках: в магазине «Велоцентр» в веломастерской «Velоцех», в барбершопе «Котоффский», кофейнях сети «Калипсо», а также в «Мануфактуре». Подпись также можно оставить онлайн и отправить на адрес почты [email protected].

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Сезон проката электросамокатов открыли в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обращение#Общество#Город#Дорога#Велосипедисты#Пешеходы#Водители#Новости Белгорода#Константин Кошкин
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