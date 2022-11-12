Гладков с мэром и министром прокатился на велосипеде по новым дорожкам в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал ролик с велопрогулки в компании Валентина Демидова (и.о. мэра Белгорода) и Евгения Мирошникова (замгубернатора, министр цифрового развития).
Чиновник сообщил, что отправился не просто на прогулку, а решил посмотреть на благоустройство новых пешеходных дорожек в Сосновке. «В этом году дополнительно прокладываем почти 3 километра. Они освещенные. Надеюсь, что вы порадуетесь качеству», — написал глава.
Гладков отметил, что сегодня в регионе есть много сложностей, но он рад, «что программа развития и благоустройства Белгородской области продвигается вперёд. Всё, что запланировано, и даже больше, стараются делать».