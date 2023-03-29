Сезон проката электросамокатов открыли в Белгороде

Передвигаться на СИМах могут дети до семи лет, но только в сопровождении взрослых. Ездить разрешается по пешеходным и велодорожкам, тротуарам. Для детей в возрасте от семи до 14 лет предусмотрены аналогичные правила, однако ездить они могут уже без сопровождения родителей.