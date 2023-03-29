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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Сезон проката электросамокатов открыли в Белгороде

29 марта 2023, 15:25
Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области
С 29 марта белгородцы могут взять электросамокат напрокат. В распоряжении горожан — 440 самокатов, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

В Белгороде 29 марта стартовал сезон проката электросамокатов. В аренду доступны 440 единиц такого транспорта. Услуги по прокату предоставляют две организации.

Горожанам напомнили, что с 1 марта в России действуют новые ПДД для владельцев электросамокатов и других подобных устройств. Теперь они имеют статус средств индивидуальной мобильности.

Передвигаться на СИМах могут дети до семи лет, но только в сопровождении взрослых. Ездить разрешается по пешеходным и велодорожкам, тротуарам. Для детей в возрасте от семи до 14 лет предусмотрены аналогичные правила, однако ездить они могут уже без сопровождения родителей.

С 14 лет разрешено передвигаться по правому краю проезжей части на скорости не более 25 км/ч. По тротуарам на СИМах можно ехать только в тех случаях, когда они весят не больше 35 кг.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Электросамокат#Аренда#Прокат
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