Сезон проката электросамокатов открыли в Белгороде

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Белгороде 29 марта стартовал сезон проката электросамокатов. В аренду доступны 440 единиц такого транспорта. Услуги по прокату предоставляют две организации.
Горожанам напомнили, что с 1 марта в России действуют новые ПДД для владельцев электросамокатов и других подобных устройств. Теперь они имеют статус средств индивидуальной мобильности.
Передвигаться на СИМах могут дети до семи лет, но только в сопровождении взрослых. Ездить разрешается по пешеходным и велодорожкам, тротуарам. Для детей в возрасте от семи до 14 лет предусмотрены аналогичные правила, однако ездить они могут уже без сопровождения родителей.
С 14 лет разрешено передвигаться по правому краю проезжей части на скорости не более 25 км/ч. По тротуарам на СИМах можно ехать только в тех случаях, когда они весят не больше 35 кг.