На Стойленском ГОКе стартовал месяц охраны труда и промышленной безопасности

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В течение месяца на предприятии пройдут курсы по оказанию первой помощи, семинары о новых инструментах по оценке рисков и правильному применению средств индивидуальной защиты, противопожарные тренировки, конкурсы, экскурсии на производство и т. д.
Наша задача — вовлечь в культуру производственной безопасности работников всех уровней, развить лидерство по ОТПБ среди руководителей, специалистов и служащих. Мероприятия, в которых мы предлагаем поучаствовать, ориентированы на закрепление знаний кардинальных правил безопасности, укрепление здоровья работников, повышение их осведомленности о производственных рисках и способах их устранения.
руководитель направления ОТПБ Дивизиона Руда Алексей Катаев.
На предприятии также пройдут мероприятия для детей работников СГОКа. Они смогут поучаствовать в областном конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей», побывать на экскурсии в карьере.
По итогам месяца ОТПБ самых активных участников мероприятий отметят корпоративными наградами.