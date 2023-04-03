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На Стойленском ГОКе стартовал месяц охраны труда и промышленной безопасности

3 апреля 2023, 13:56
Фото: Фёдор Колыхалов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовал месяц по охране труда и промышленной безопасности, приуроченный к Всемирному дню охраны труда (ежегодно отмечается 28 апреля).

В течение месяца на предприятии пройдут курсы по оказанию первой помощи, семинары о новых инструментах по оценке рисков и правильному применению средств индивидуальной защиты, противопожарные тренировки, конкурсы, экскурсии на производство и т. д.

Наша задача — вовлечь в культуру производственной безопасности работников всех уровней, развить лидерство по ОТПБ среди руководителей, специалистов и служащих. Мероприятия, в которых мы предлагаем поучаствовать, ориентированы на закрепление знаний кардинальных правил безопасности, укрепление здоровья работников, повышение их осведомленности о производственных рисках и способах их устранения.
руководитель направления ОТПБ Дивизиона Руда Алексей Катаев.

На предприятии также пройдут мероприятия для детей работников СГОКа. Они смогут поучаствовать в областном конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей», побывать на экскурсии в карьере.

По итогам месяца ОТПБ самых активных участников мероприятий отметят корпоративными наградами.

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#Артем Черненко#Сгок#Белгородская область
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