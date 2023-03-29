В карьере СГОКа обустроили новую базу для ремонтников и водителей автосамосвалов

В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) открыли новую ремонтную базу, на которой водители большегрузных автосамосвалов и сотрудники ремонтных служб автоцеха могут отдохнуть и пообедать в комфортных условиях.

Для этого на юго-восточном борту карьера установили пять новых блоков, оборудованных всей необходимой бытовой техникой и мебелью. В результате улучшены условия труда более 200 сотрудников автоцеха. Фото: СГОК Стойленский ГОК – высокотехнологичное современное производство и рабочие места должны быть соответствующими. Нам важно создавать комфортные и безопасные условия труда для каждого нашего сотрудника. У водителей и ремонтников есть возможность заказать в карьер доставку горячих обедов или разогреть еду из дома, перекусить и отдохнуть в более комфортных условиях. начальник автотранспортного цеха Руслан Быстров. Помимо удобства для сотрудников, новая рембаза позволит повысить производительность и качество ремонтных работ. На новом месте установили более мощную и современную компрессорную станцию для накачки шин большегрузной техники. Станция оборудована охранно-пожарной сигнализацией, датчиками огня и дыма. Читайте также: На СГОКе наградили лидеров конкурса по охране труда и промышленной безопасности Инициативы работников СГОКа сэкономят комбинату более 4,6 миллиардов рублей На СГОКе стартовали конкурсы «Лучший по профессии»