В карьере СГОКа обустроили новую базу для ремонтников и водителей автосамосвалов

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Для этого на юго-восточном борту карьера установили пять новых блоков, оборудованных всей необходимой бытовой техникой и мебелью. В результате улучшены условия труда более 200 сотрудников автоцеха.
Стойленский ГОК – высокотехнологичное современное производство и рабочие места должны быть соответствующими. Нам важно создавать комфортные и безопасные условия труда для каждого нашего сотрудника. У водителей и ремонтников есть возможность заказать в карьер доставку горячих обедов или разогреть еду из дома, перекусить и отдохнуть в более комфортных условиях.
начальник автотранспортного цеха Руслан Быстров.
Помимо удобства для сотрудников, новая рембаза позволит повысить производительность и качество ремонтных работ. На новом месте установили более мощную и современную компрессорную станцию для накачки шин большегрузной техники. Станция оборудована охранно-пожарной сигнализацией, датчиками огня и дыма.