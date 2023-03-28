На СГОКе наградили лидеров конкурса по охране труда и промышленной безопасности

Наградили победителей конкурса по охране труда, которые в течение 2022 года активно участвовали в реализации идей и мероприятиях по охране труда и промбезопасности, устраняли опасные условия и пресекали опасные действия, проводили сами и проходили различные обучения. Им вручили благодарственные письма и корпоративные награды.