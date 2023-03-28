На СГОКе наградили лидеров конкурса по охране труда и промышленной безопасности

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Наградили победителей конкурса по охране труда, которые в течение 2022 года активно участвовали в реализации идей и мероприятиях по охране труда и промбезопасности, устраняли опасные условия и пресекали опасные действия, проводили сами и проходили различные обучения. Им вручили благодарственные письма и корпоративные награды.
Лидером номинации «Лучшее структурное подразделение в области охраны труда и промышленной безопасности» (ОТиПБ) стал автотранспортный цех. Результат LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности) в структурном подразделении за отчетный период равен 0. Работники активно подают инициативы, участвуют в мероприятиях, выявляют опасности и риски, устраняют нарушения по итогу контрольных обходов и т. д.
Впервые в этом году определили победителя в новой номинации конкурса «Лучший сотрудник ОТиПБ». По итогам 2022 года по мнению конкурсной комиссии им стал Михаил Рыженков, специалист отдела ОТиПБ цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.
В номинации «Лучший проект в области ОТиПБ» по итогам 2022 года конкурсная комиссия отметила два проекта сотрудников автотранспортного цеха, проекты сотрудников цеха автоматизации и метрологии и цеха хвостового хозяйства. Все они направлены на снижение рисков при выполнении производственных задач.
Наша общая цель — безопасное производство. Конкурс — отличная возможность для сотрудников СГОКа показать свои профессиональные и лидерские качества, поделиться лучшим опытом с другими и взять себе на заметку что-то полезное.
руководитель направления ОТПБ дивизиона Руда Алексей Катаев.