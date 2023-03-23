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Инициативы работников СГОКа сэкономят комбинату более 4,6 миллиардов рублей

23 марта 2023, 06:35
Фото: Роберт Колыхалов
В 2022 году работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) подали более пяти тысяч инициатив по повышению эффективности производства — на 10% больше, чем в 2021 году.

Идеи направлены на повышение качества продукции и безопасности труда, сокращение потерь и оптимизацию бизнес-процессов. Ожидаемый экономический эффект от их внедрения составит 4,6 миллиардов рублей.

За высокие результаты в улучшении производственных процессов девять работников СГОКа отмечены корпоративной наградой — Звездой Производственной системы Группы НЛМК.

Самым эффективным инициатором Стойленского ГОКа стал начальник цеха по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования Роман Бакланов, идеи которого сэкономили комбинату более 83 миллионов рублей за счет совершенствования работы обжиговой машины и повышения ее производительности. Самым вовлекающим лидером признан начальник участка по эксплуатации локомотивов цеха железнодорожного транспорта Андрей Колтун, подавший в течение года 405 инициатив.

Фото: Роберт Колыхалов

Инициативы — один из ключевых инструментов повышения эффективности в рамках развития Производственной системы НЛМК. Подать предложение и получить дополнительное вознаграждение может каждый работник компании.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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