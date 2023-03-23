Инициативы работников СГОКа сэкономят комбинату более 4,6 миллиардов рублей

Самым эффективным инициатором Стойленского ГОКа стал начальник цеха по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования Роман Бакланов, идеи которого сэкономили комбинату более 83 миллионов рублей за счет совершенствования работы обжиговой машины и повышения ее производительности. Самым вовлекающим лидером признан начальник участка по эксплуатации локомотивов цеха железнодорожного транспорта Андрей Колтун, подавший в течение года 405 инициатив.