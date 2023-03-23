Инициативы работников СГОКа сэкономят комбинату более 4,6 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Идеи направлены на повышение качества продукции и безопасности труда, сокращение потерь и оптимизацию бизнес-процессов. Ожидаемый экономический эффект от их внедрения составит 4,6 миллиардов рублей.
За высокие результаты в улучшении производственных процессов девять работников СГОКа отмечены корпоративной наградой — Звездой Производственной системы Группы НЛМК.
Самым эффективным инициатором Стойленского ГОКа стал начальник цеха по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования Роман Бакланов, идеи которого сэкономили комбинату более 83 миллионов рублей за счет совершенствования работы обжиговой машины и повышения ее производительности. Самым вовлекающим лидером признан начальник участка по эксплуатации локомотивов цеха железнодорожного транспорта Андрей Колтун, подавший в течение года 405 инициатив.
Инициативы — один из ключевых инструментов повышения эффективности в рамках развития Производственной системы НЛМК. Подать предложение и получить дополнительное вознаграждение может каждый работник компании.