У 11 тысяч человек в Белгородской области выявили гепатиты В и С

В Белгородской области выявлено порядка 7,5 тыс. человек с вирусным гепатитом С и около 3,5 тыс. — с вирусным гепатитом В. Это пациенты, которые состоят на учёте. Их выявляют, как правило, случайно, когда человек пришёл сдать анализы перед операцией. В то время, как острые гепатиты имеют ярко выраженную симптоматику, хронические гепатиты протекают без симптомов. В том числе не вызывают желтизны, как при болезни Боткина. В течение десятилетий человек может не знать об инфицировании.