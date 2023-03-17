У 11 тысяч человек в Белгородской области выявили гепатиты В и С

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В мире нет точных данных о количестве заболевших хроническими гепатитами В и С. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 71 млн носителей гепатита С. В России эта цифра составляет 8 млн человек.
В Белгородской области выявлено порядка 7,5 тыс. человек с вирусным гепатитом С и около 3,5 тыс. — с вирусным гепатитом В. Это пациенты, которые состоят на учёте. Их выявляют, как правило, случайно, когда человек пришёл сдать анализы перед операцией. В то время, как острые гепатиты имеют ярко выраженную симптоматику, хронические гепатиты протекают без симптомов. В том числе не вызывают желтизны, как при болезни Боткина. В течение десятилетий человек может не знать об инфицировании.
Хронические гепатиты передаются через кровь. По статистике в зоне риска — молодые люди, употребляющие наркотики и имеющие беспорядочные половые связи. Местами, где риск инфицирования выше, могут быть тату-салоны и косметологические кабинеты, в которых не соблюдаются санитарные нормы.
В течение времени хронические гепатиты приводят к циррозу или раку печени. В наше время вирусный гепатит С излечим в 95-97% случаев. Благодаря исследователям Харви Дж. Альтеру, Чарльзу М. Райсу и Майклу Хоутону удалось систематизировать знания о вирусе гепатита С. Это позволило разработать точное тестирование и эффективное лечение вируса. За это в 2020 году учёным присудили Нобелевскую премию в номинации «Физиология и медицина».
Гепатит В лечению поддаётся тяжелее. Для его профилактики необходимо сделать прививку.
«Если вовремя вакцинироваться от гепатита В, не посещать сомнительные косметические салоны, не пользоваться вместе с другими людьми ножницами, бритвами, щипчиками, а также отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни, риск заражения можно свести к нулю», — рассказал врач-инфекционист областной инфекционной больницы им. Павловского Алексей Лазарев.
Врач рекомендует белгородцам раз в два года сдавать анализы на хронические гепатиты В и С для своевременного выявления заболевания.
В начале марта стало известно о нескольких случаях заражения гепатитом А. Их выявили в Старооскольском горокруге. Изначально предполагалось, что источником распространения заболевания мог быть общепит.
На 9 марта было точно известно о 13 случаях заболевания. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливали пути передачи вируса.