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У 11 тысяч человек в Белгородской области выявили гепатиты В и С

17 марта 2023, 06:47
Фото: 1MI
В Белгородской области на учёте состоит порядка 7,5 тыс. пациентов с вирусным гепатитом С и около 3,5 тыс. — с вирусным гепатитом В. О последствиях и профилактике этих заболеваний рассказал врач-инфекционист областной инфекционной больницы им. Павловского Алексей Лазарев.

В мире нет точных данных о количестве заболевших хроническими гепатитами В и С. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 71 млн носителей гепатита С. В России эта цифра составляет 8 млн человек.

В Белгородской области выявлено порядка 7,5 тыс. человек с вирусным гепатитом С и около 3,5 тыс. — с вирусным гепатитом В. Это пациенты, которые состоят на учёте. Их выявляют, как правило, случайно, когда человек пришёл сдать анализы перед операцией. В то время, как острые гепатиты имеют ярко выраженную симптоматику, хронические гепатиты протекают без симптомов. В том числе не вызывают желтизны, как при болезни Боткина. В течение десятилетий человек может не знать об инфицировании.

Хронические гепатиты передаются через кровь. По статистике в зоне риска — молодые люди, употребляющие наркотики и имеющие беспорядочные половые связи. Местами, где риск инфицирования выше, могут быть тату-салоны и косметологические кабинеты, в которых не соблюдаются санитарные нормы.

В течение времени хронические гепатиты приводят к циррозу или раку печени. В наше время вирусный гепатит С излечим в 95-97% случаев. Благодаря исследователям Харви Дж. Альтеру, Чарльзу М. Райсу и Майклу Хоутону удалось систематизировать знания о вирусе гепатита С. Это позволило разработать точное тестирование и эффективное лечение вируса. За это в 2020 году учёным присудили Нобелевскую премию в номинации «Физиология и медицина».

Гепатит В лечению поддаётся тяжелее. Для его профилактики необходимо сделать прививку.

«Если вовремя вакцинироваться от гепатита В, не посещать сомнительные косметические салоны, не пользоваться вместе с другими людьми ножницами, бритвами, щипчиками, а также отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни, риск заражения можно свести к нулю», — рассказал врач-инфекционист областной инфекционной больницы им. Павловского Алексей Лазарев.

Врач рекомендует белгородцам раз в два года сдавать анализы на хронические гепатиты В и С для своевременного выявления заболевания.

В начале марта стало известно о нескольких случаях заражения гепатитом А. Их выявили в Старооскольском горокруге. Изначально предполагалось, что источником распространения заболевания мог быть общепит

На 9 марта было точно известно о 13 случаях заболевания. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливали пути передачи вируса. 

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#Ольга Аксёнова#Гепатит#Гепатит А#Гепатит в#Гепатит С#Медицина#Белгородская область
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