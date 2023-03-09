Жителей Белгородской области просят пить кипячёную воду из-за гепатита А

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
13 случаев болезни Боткина зафиксировали в Старом Осколе, однако между собой они не связаны. Источник заражения пока неизвестен. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают пути передачи вируса.
Горожан, которые общались с заболевшими, отправляют на обследования. Учитывая пути передачи гепатита А, специалисты проверяют все возможные варианты. Как рассказала руководитель территориального отделения ведомства Елена Катаева, проводится анализ питьевой воды. В поступивших пробах вируса нет, однако старооскольцев просят пока пить кипячёную воду.
Также Катаева заявила, что это не вспышка и не эпидемия. Вирусный гепатит в городе регистрируется ежегодно. В 2022 году, например, обнаружили четыре случая заболевания, годом ранее — один.
Ранее сообщалось, что источником распространения болезни Боткина в Старом Осколе мог быть общепит. Вскоре стало известно о нескольких случаях заболевания.