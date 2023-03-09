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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Жителей Белгородской области просят пить кипячёную воду из-за гепатита А

9 марта 2023, 13:43
Фото: 9 Канал

В Старом Осколе зафиксировали 13 случаев заболевания гепатитом А

Случаи заболевания не связаны между собой. Специалисты из Роспотребнадзора пытаются найти пути передачи вируса, сообщает «9 Канал».

13 случаев болезни Боткина зафиксировали в Старом Осколе, однако между собой они не связаны. Источник заражения пока неизвестен. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают пути передачи вируса.

Горожан, которые общались с заболевшими, отправляют на обследования. Учитывая пути передачи гепатита А, специалисты проверяют все возможные варианты. Как рассказала руководитель территориального отделения ведомства Елена Катаева, проводится анализ питьевой воды. В поступивших пробах вируса нет, однако старооскольцев просят пока пить кипячёную воду.

Также Катаева заявила, что это не вспышка и не эпидемия. Вирусный гепатит в городе регистрируется ежегодно. В 2022 году, например, обнаружили четыре случая заболевания, годом ранее — один.

Ранее сообщалось, что источником распространения болезни Боткина в Старом Осколе мог быть общепит. Вскоре стало известно о нескольких случаях заболевания.

Несколько белгородцев заразились гепатитом А
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#Наталья Корявых#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Гепатит А#Вода#Роспотребнадзор
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