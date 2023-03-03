Несколько белгородцев заразились гепатитом А

Местная жительница в ходе прямого эфира поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, действительно ли в Белгороде и Старом Осколе наблюдается вспышка гепатита А. Губернатор массовую вспышку опроверг, но уточнил, что в Старом Осколе действительно есть несколько заболевших.