Несколько белгородцев заразились гепатитом А

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Местная жительница в ходе прямого эфира поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, действительно ли в Белгороде и Старом Осколе наблюдается вспышка гепатита А. Губернатор массовую вспышку опроверг, но уточнил, что в Старом Осколе действительно есть несколько заболевших.
В Белгороде пока не фиксируем, в Старом Осколе вспышки — нет, есть несколько единичных случаев, когда зарегистрировали заболевание гепатитом А. Находится под контролем соответствующих органов, за ситуацией очень внимательно следим. Но ещё раз повторю, массовой вспышки — нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Ситуация с распространением опасного вируса находится под контролем профильных органов. Отметим, что, согласно местным СМИ, источник распространения вируса — в сфере общепита. Даже если это не так — рекомендуем не забывать мыть руки с мылом.