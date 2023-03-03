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Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:52

Updated Сегодня, 19:52

Несколько белгородцев заразились гепатитом А

3 марта 2023, 19:48
Фото: 1MI
Единичные случаи зафиксировали в Старом Осколе. Губернатор Белгородской области подтвердил эту информацию.

Местная жительница в ходе прямого эфира поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, действительно ли в Белгороде и Старом Осколе наблюдается вспышка гепатита А. Губернатор массовую вспышку опроверг, но уточнил, что в Старом Осколе действительно есть несколько заболевших.

В Белгороде пока не фиксируем, в Старом Осколе вспышки — нет, есть несколько единичных случаев, когда зарегистрировали заболевание гепатитом А. Находится под контролем соответствующих органов, за ситуацией очень внимательно следим. Но ещё раз повторю, массовой вспышки — нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Ситуация с распространением опасного вируса находится под контролем профильных органов. Отметим, что, согласно местным СМИ, источник распространения вируса — в сфере общепита. Даже если это не так — рекомендуем не забывать мыть руки с мылом.

СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А
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#Алина Харина#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Новости Старого Оскола#Губернатор#Общество#Гепатит А#Гепатит#Вирус
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