СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
По данным «9 Канала», в Старом Осколе зафиксировали несколько случаев заражения вирусным гепатитом А. Предположительный источник распространения — сфера общепита.
Остальных подробностей пока нет. В региональном Роспотребнадзоре также ничего не сообщали. Журналисты канала выясняют детали случившегося.
Недавно в Сети появилась информация, что белгородская вода якобы заражена холерой. Сообщалось о биологической диверсии. Глава областного минздрава Андрей Иконников успокоил белгородцев и заявил, что это фейк для нагнетания обстановки.
Летом жители страны боялись заболеть оспой обезьян. Первый случай заражения ею в России зафиксировали в июле. Заболевание подтвердили у россиянина, который вернулся из поездки в Европу.