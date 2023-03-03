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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А

3 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI

Несколько случаев заражения вирусным гепатитом А выявили в Старом Осколе

Количество случаев заболевания не уточняется. Подробности пока также неизвестны. О случаях заболевания сообщает «9 Канал».

По данным «9 Канала», в Старом Осколе зафиксировали несколько случаев заражения вирусным гепатитом А. Предположительный источник распространения — сфера общепита.

Остальных подробностей пока нет. В региональном Роспотребнадзоре также ничего не сообщали. Журналисты канала выясняют детали случившегося.

Недавно в Сети появилась информация, что белгородская вода якобы заражена холерой. Сообщалось о биологической диверсии. Глава областного минздрава Андрей Иконников успокоил белгородцев и заявил, что это фейк для нагнетания обстановки.

Летом жители страны боялись заболеть оспой обезьян. Первый случай заражения ею в России зафиксировали в июле. Заболевание подтвердили у россиянина, который вернулся из поездки в Европу.

Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Город#Гепатит А#Заражение#Общепит
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