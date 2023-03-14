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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Разгромивших подъезд в Старом Осколе вандалов нашли

14 марта 2023, 14:02
Фото: Telegram-канал "ОК! Старый Оскол"
Правоохранители задержали 24-летнего и 18-летнего ранее судимых горожан. Старшего уже оштрафовали за мелкое хулиганство, сообщили в региональном УМВД.

Вандалов, разгромивших подъезд в многоэтажке в Старом Осколе, задержала полиция. Фигурантами дела стали 24-летний и 18-летний ранее судимые местные жители. Старшего из них уже оштрафовали за мелкое хулиганство.

О случившемся сотрудникам полиции стало известно из интернета — видео с действиями хулиганов попало в Сеть. Снимали злоумышленников очевидцы и камеры наружного наблюдения.

На одной из записей видно, как молодые люди бьют почтовые ящики в подъезде жилого дома в микрорайоне Восточный. На втором видео они разбивают стекло припаркованного автомобиля. Полиция по данным фактам провела проверку.

24-летнего старооскольца привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Автомобиль повредил 18-летний парень. Пока по данному факту проводится проверка, после которой правоохранители примут процессуальное решение.

Группа вандалов разгромила подъезд в Старом Осколе
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