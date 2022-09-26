В Белгороде вандалы разгромили подземный переход

Вандалы разгромили пешеходный переход в районе «Энергомаша». На месте разбросаны стёкла и вещи бывших арендаторов торговых точек.
Света в переходе нет, утверждают горожане. Пешеходам приходится идти в потёмках по битому стеклу.
Не в самом лучшем состоянии находится и подземный переход на остановке «Мичурина». Там разрушены ступени, валяются куски бетона.
Другой проблемный подземный пешеходный переход решили закрыть. Речь идёт о «подземке» в районе рынка «Спутник». Переход постоянно затапливало. В итоге на его месте решили оборудовать наземный переход.
Вместе с тем преобразился переход в районе Центрального парка. Его к фестивалю «Белгород в цвету» стилизовали под произведение «Алиса в стране чудес». Работы обошлись в 1,2 млн рублей.