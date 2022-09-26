В Белгороде вандалы разгромили подземный переход

Пострадал переход в районе «Энергомаша». Там разбросаны битые стёкла и вещи бывших арендаторов. При этом света в самом переходе нет, людям приходится идти в потёмках, сообщает телеграм-канал «Белгород № 1. Люди».

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