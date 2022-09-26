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В Белгороде вандалы разгромили подземный переход

26 сентября 08:31
Фото: телеграм-канал «Белгород № 1. Люди»
Пострадал переход в районе «Энергомаша». Там разбросаны битые стёкла и вещи бывших арендаторов. При этом света в самом переходе нет, людям приходится идти в потёмках, сообщает телеграм-канал «Белгород № 1. Люди».

Вандалы разгромили пешеходный переход в районе «Энергомаша». На месте разбросаны стёкла и вещи бывших арендаторов торговых точек.

Света в переходе нет, утверждают горожане. Пешеходам приходится идти в потёмках по битому стеклу.

Фото: телеграм-канал «Белгород № 1. Люди»

Не в самом лучшем состоянии находится и подземный переход на остановке «Мичурина». Там разрушены ступени, валяются куски бетона.

Другой проблемный подземный пешеходный переход решили закрыть. Речь идёт о «подземке» в районе рынка «Спутник». Переход постоянно затапливало. В итоге на его месте решили оборудовать наземный переход.

Вместе с тем преобразился переход в районе Центрального парка. Его к фестивалю «Белгород в цвету» стилизовали под произведение «Алиса в стране чудес». Работы обошлись в 1,2 млн рублей.

 

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#Город#Новости Белгорода#Фотофакт#Белгород#Подземный переход#Вандалы#Энергомаш#Инна Рогова
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