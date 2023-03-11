Группа вандалов разгромила подъезд в Старом Осколе

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
На камеры попала группа молодых людей, которые крушили подъезд многоквартирного дома в Белгородской области. Каковы были их мотивы, не ясно. Однако на кадрах видно, как парни бьют и вырывают почтовые ящики, колотят по камере видеонаблюдения в лифте. Также, по данным "ОК! Старый Оскол", вандалы разбили плафоны.
Лица молодых людей хорошо видны на кадрах с камер видеонаблюдения. Поэтому теперь наказание хулиганов - дело времени.
Для Старого Оскола акты вандализма - не редкость. Так, в 2022 году орёл современного художника лишился головы и ног. А в 2021 году недобросовестные жители разгромили общественный туалет в городском парке.