Группа вандалов разгромила подъезд в Старом Осколе

На камеры попала группа молодых людей, которые крушили подъезд многоквартирного дома в Белгородской области. Каковы были их мотивы, не ясно. Однако на кадрах видно, как парни бьют и вырывают почтовые ящики, колотят по камере видеонаблюдения в лифте. Также, по данным "ОК! Старый Оскол", вандалы разбили плафоны.