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Группа вандалов разгромила подъезд в Старом Осколе

11 марта 2023, 14:46
Фото: Telegram-канал "ОК! Старый Оскол"
Молодые люди разбили плафоны, сломали почтовые ящики и повредили камеру видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал "ОК! Старый Оскол".

На камеры попала группа молодых людей, которые крушили подъезд многоквартирного дома в Белгородской области. Каковы были их мотивы, не ясно. Однако на кадрах видно, как парни бьют и вырывают почтовые ящики, колотят по камере видеонаблюдения в лифте. Также, по данным "ОК! Старый Оскол", вандалы разбили плафоны.

Лица молодых людей хорошо видны на кадрах с камер видеонаблюдения. Поэтому теперь наказание хулиганов - дело времени.

Для Старого Оскола акты вандализма - не редкость. Так, в 2022 году орёл современного художника лишился головы и ног. А в 2021 году недобросовестные жители разгромили общественный туалет в городском парке.

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