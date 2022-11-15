Вандалы в Старом Осколе испортили нарисованного на фестивале искусств орла

В Старом Осколе художник Евгений Чес нарисовал орла в рамках фестиваля ARTLIFE FEST TOUR. Однако свой след уже успели оставить вандалы: благодаря им птица уже лишилась части головы и ног.
Видео: телеграм-канал ARTLIFE ACADEMY
Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST TOUR в этом году впервые проходит в Белгородской области. В рамках фестиваля работает выставка картин от художников из 13 стран мира. Посмотреть работы можно бесплатно, необходимо лишь заранее зарегистрироваться для получения электронного билета на почту. Фестиваль продлится до 24 ноября.
Что касается вандалов, ранее в Волоконовке осудили двоих молодых людей, которые маркером изрисовали три стенда с изображением и биографией участников Великой Отечественной войны. «Художникам» назначили по 10 месяцев ограничения свободы.