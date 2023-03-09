Что происходит с памятником Марксу и Энгельсу в Белгороде

Напомним, что состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу было весьма плачевным: у одной из скульптур отвалилась кисть руки, а сами изваяния выцвели, облезли и местами покрылись ржавчиной. При этом постамент и территорию рядом с памятником благоустроили, фигуры же пообещали отреставрировать до конца 2022 года. Но этого не произошло.