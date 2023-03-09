Что происходит с памятником Марксу и Энгельсу в Белгороде

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Напомним, что состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу было весьма плачевным: у одной из скульптур отвалилась кисть руки, а сами изваяния выцвели, облезли и местами покрылись ржавчиной. При этом постамент и территорию рядом с памятником благоустроили, фигуры же пообещали отреставрировать до конца 2022 года. Но этого не произошло.
Как выяснил экс-депутат горсовета Игорь Цевменко, в мэрии сослались на плохую погоду, которая помешала работам. Цевменко заявил, что если ремонт не выполнят до 28 апреля, как пообещали, то он обратится в прокуратуру.
Отметим, что Маркс и Энгельс — не единственные идеологи коммунизма, которым в Белгороде пришлось несладко. Так, уже больше года не может вернуться в одноимённый парк памятник Ленину. Здесь всё куда сложнее: развалившаяся скульптура вроде бы готова, но мешает погода, и, кажется, не хватает денег. Подробнее — в отдельном материале «Бел.Ру».