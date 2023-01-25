Памятники Марксу и Энгельсу в Белгороде не успели отремонтировать. Тоже из-за погоды

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Недавно в Центральный парк Белгорода решили вернуть памятник Ленину. Это может произойти уже летом.
Проблема же со скульптурами, которые остаются в парке, пока решается очень медленно. Постамент и территорию рядом с памятниками Марксу и Энгельсу благоустроили, а сами скульптуры обещали отреставрировать до конца 2022 года, но этого не произошло.
По словам экс-депутата горсовета Игоря Цевменко, в мэрии вновь ссылаются на плохую погоду, которая помешала работам. Если ремонт не выполнят до 28 апреля, как пообещали, Цевменко пообещал обратиться в прокуратуру.
По версии администрации города — снова помешала погода. Теперь обещают ремонт до 28 апреля. Будем следить, и если снова погода окажется «неподходящей», то будем уже обращаться в прокуратуру.
Игорь Цевменко