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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Памятники Марксу и Энгельсу в Белгороде не успели отремонтировать. Тоже из-за погоды

25 января 2023, 14:25
Фото: Bel.ru

Закончить ремонт памятников Марксу и Энгельсу в Белгороде вновь помешала погода

В Белгороде возникли проблемы не только с ремонтом памятника Ленину. Работы до сих пор не закончили и со скульптурами Маркса и Энгельса. Экс-депутата горсовета Игоря Цевменко не устраивает ответ администрации, которая объясняет всё плохой погодой.

Недавно в Центральный парк Белгорода решили вернуть памятник Ленину. Это может произойти уже летом.

Проблема же со скульптурами, которые остаются в парке, пока решается очень медленно. Постамент и территорию рядом с памятниками Марксу и Энгельсу благоустроили, а сами скульптуры обещали отреставрировать до конца 2022 года, но этого не произошло.

По словам экс-депутата горсовета Игоря Цевменко, в мэрии вновь ссылаются на плохую погоду, которая помешала работам. Если ремонт не выполнят до 28 апреля, как пообещали, Цевменко пообещал обратиться в прокуратуру.

По версии администрации города — снова помешала погода. Теперь обещают ремонт до 28 апреля. Будем следить, и если снова погода окажется «неподходящей», то будем уже обращаться в прокуратуру.
Игорь Цевменко
Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом
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#Ася Дугнист#Памятник#Город#Новости Белгорода#Белгород#Скульптура#Парк ленина#Карл маркс#Фридрих Энгельс
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