Белгородцы недовольны отсутствием ремонта подъездов в МКД

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По словам начальника управления госжилнадзора области Михаила Бредихина, в 2022 году управление провело осмотр домов, в которых проводился ремонт в 2019-20 гг. В ряде случаев было установлено отсутствие ремонта подъездов, который должны делать управляющие компании. Госжилнадзор составил график этих работ. Так, в 2022 году УК отремонтировали подъезды в 26 МКД, в 2023 году запланирован ремонт подъездов в 190 многоквартирных домах.
Замгубернатора Ольга Медведева подчеркнула, что около 70% обращений во время общественных приёмок капремонтов касаются отсутствия ремонта в подъездах: «Люди требуют, чтобы чётко была обозначена дата, когда будет сделан ремонт подъезда».
Напомним, что в начале февраля губернатор Вячеслав Гладков дал управляющим компаниям три месяца на ремонт подъездов. Стоит отметить, что ремонт подъезда не входит в перечень работ по программе капитального ремонта.