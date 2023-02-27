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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Белгородцы недовольны отсутствием ремонта подъездов в МКД

27 февраля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Во время общественных приёмок 70% обращений касаются отсутствия ремонта в подъездах. Об этом сообщила замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.

По словам начальника управления госжилнадзора области Михаила Бредихина, в 2022 году управление провело осмотр домов, в которых проводился ремонт в 2019-20 гг. В ряде случаев было установлено отсутствие ремонта подъездов, который должны делать управляющие компании. Госжилнадзор составил график этих работ. Так, в 2022 году УК отремонтировали подъезды в 26 МКД, в 2023 году запланирован ремонт подъездов в 190 многоквартирных домах.

Замгубернатора Ольга Медведева подчеркнула, что около 70% обращений во время общественных приёмок капремонтов касаются отсутствия ремонта в подъездах: «Люди требуют, чтобы чётко была обозначена дата, когда будет сделан ремонт подъезда».

Напомним, что в начале февраля губернатор Вячеслав Гладков дал управляющим компаниям три месяца на ремонт подъездов. Стоит отметить, что ремонт подъезда не входит в перечень работ по программе капитального ремонта. 

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#Подъезд#Ремонт#Общество#Белгородская область#Михаил Бредихин#Ольга медведева#Алина Харина
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