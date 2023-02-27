Белгородцы недовольны отсутствием ремонта подъездов в МКД

По словам начальника управления госжилнадзора области Михаила Бредихина, в 2022 году управление провело осмотр домов, в которых проводился ремонт в 2019-20 гг. В ряде случаев было установлено отсутствие ремонта подъездов, который должны делать управляющие компании. Госжилнадзор составил график этих работ. Так, в 2022 году УК отремонтировали подъезды в 26 МКД, в 2023 году запланирован ремонт подъездов в 190 многоквартирных домах.